Violences urbaines : 45.000 policiers et gendarmes mobilisés cette nuit, annonce Gérald Darmanin

Sous pression après une nouvelle nuit de violences urbaines dans plusieurs villes de France dans la nuit de jeudi à vendredi, l'exécutif prend des mesures pour éviter un embrasement généralisé. Invité du journal de 20 heures de TF1 ce vendredi soir, le ministre de l'Intérieur a dénoncé des violences "absolument inacceptables" mais a écarté l'instauration de l'état d'urgence pour apaiser la situation après la mort du jeune Nahel .

"On fait tout pour éviter" une quatrième nuit de violences, assure Gérald Darmanin qui mobilise 45.000 policiers et gendarmes pour la nuit de vendredi à samedi. C'est 5.000 forces de l'ordre de plus que la nuit dernière. "D'avantage d'unités spécialisées", comme le Raid, la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) ou le Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) seront mobilisés ce vendredi soir. De plus, il a confirmé le déploiement de blindés de la gendarmerie et d'hélicoptères. Des blindés centaure sont notamment arrivés en région parisienne ce vendredi soir, a appris franceinfo de source proche du dossier. D'autres blindés légers sont à Nantes, Toulouse, Metz, Lyon et Mons-en-Barœul (Hauts-de-France).

Le ministre explique aussi qu'il n'a pas donné de consignes concernant l'usage de lanceurs de balles de défense (LBD) pendant les émeutes.

Pas d'instauration de l'état d'urgence pour le moment

Gérald Darmanin a écarté pour le moment l'instauration de l'état d'urgence demandé par plusieurs responsables politiques à droite et à l'extrême droite. "En 60 ans, on a utilisé quatre fois l’état d’urgence. Le président Chirac l'a utilisé après 10 jours d’émeutes, a-t-il rappelé, Ce n'est pas parce que vous n'avait pas mis en place l'état d'urgence que vous n'avez pas de moyens. Ce soir, nous avons des moyens exceptionnels" a poursuivi le ministre. En revanche, cet état d'urgence reste une possibilité : "Nous n'écartons aucune hypothèse et on verra après la nuit de ce soir ce que décidera le président de la République", a-t-il ajouté.

Selon Gérald Darmanin, "tous les préfets" ont pris des arrêtés interdisant le transport de mortiers, ce qui va faciliter les contrôles. Concernant la lutte contre la propagation d'images violentes sur les réseaux sociaux, le ministre de l'Intérieur assure que "chacune des personnes qui utilise les réseaux sociaux pour commettre des violences" sera poursuivie.

Le ministre précise que 917 personnes ont été interpellées dans la nuit de jeudi à vendredi. "Leur moyenne d'âge, c'est 17 ans, et nous en avons interpellé certains qui avaient 13 ans", explique Gérald Darmanin, qui évoque "quelques centaines de délinquants qu'il faut interpeller".