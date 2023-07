Violences urbaines à Albi : six personnes condamnées à des peines de sursis

Le quartier Cantepau avait connu des violences urbaines dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 juin, en réaction à la mort du jeune Nahel, tué par un policer dans le cadre d'un refus d'obtempérer. Des bâtiments publics avaient été dégradés : l'ARS, une Maison France Service, les locaux Tarn Habitat Cantepau (HLM).... Sept personnes ont été interpellées dans la nuit du vendredi 30 juin 2023 au samedi 1er juillet, puis présentées au parquet d'Albi. Il s'agit de six majeurs âgés de 18 à 28 ans ainsi qu'un mineur de 16 ans.

Des peines de sursis

Selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, les six majeurs ont été condamnés à des peines de sursis et de sursis probatoire avec travaux d'intérêt général et interdiction de port d'arme. Ils sont condamnés pour l'infraction de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou la destruction de bien.

Le mineur de 16 ans a lui été présenté à un juge des enfants. Il sera jugé le 11 août prochain. D'ici là, il est placé sous contrôle judiciaire.