Violences urbaines à Alençon : "On ne lâchera rien"

Non seulement les opérations contre les trafics de drogue ne vont pas s'arrêter dans le quartier Perseigne d'Alençon mais elles vont même s'accentuer. Le préfet de l'Orne dresse le bilan des violences urbaines qui ont de nouveau secoué ce quartier de 4000 habitants dans la nuit du 27 au 28 septembre 2022.

Des violences urbaines en lien direct avec les trafics de stupéfiants

Ces violences urbaines ont éclaté après l'interpellation le jour-même d'un homme soupçonné d'être impliqué dans un trafic de drogues. Il sera jugé le 24 octobre prochain à Alençon. Depuis un an et demi, les opérations de démantèlement des points de deals et des trafics s'est accentué sur le quartier se félicite le préfet de l'Orne. Sébastien Jallet en dresse un bilan positif : "sur plus de 150 contrôles, 34 kilos de cannabis , 580 g d'héroïne, 326g de cocaïne et 46g de crack ont été saisis"

On ne lâchera rien - Sébastien Jallet, préfet de l'Orne

Ce travail déstabilise les réseaux poursuit le préfet, "il leur fait mal, c'est le but recherché et nous allons continuer."

Le maire d'Alençon , le préfet de l'Orne et la procureure d'Alençon lors d'une conférence de presse ce 10 octobre © Radio France - Elodie Touchais

Le crack se répand à Alençon

Une nouvelle drogue est apparue depuis un an et demi sur Alençon : le crack, un dérivé de la cocaïne particulièrement addictif, qualifié de "dévastateur" par les autorités.

"Il provoque une accoutumance quasi-immédiate, entraîne des dommages au système nerveux rapides et irréversibles. Il génère beaucoup de délinquance pour que les consommateurs aient les moyens de s'acheter leur dose et entraine aussi des comportements violents dans l'espace public" décrit Sébastien Jallet.

Le crack est "une drogue rare à l'échelle du pays que l'on trouve désormais sur Alençon" et qui fera l'objet, d'ici la fin de l'année, d'un plan de lutte spécifique.