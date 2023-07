Violences urbaines à Amiens : deux jeunes femmes jugées en septembre après l'incendie de la médiathèque

Deux jeunes femmes de 22 et 26 ans devaient être jugées ce mercredi en comparution immédiate à Amiens, pour leur participation à l'incendie de la médiathèque d'Etouvie, le 29 juin, lors des violences urbaines . Elles avaient été interpellées, une vingtaine de jours après les faits, entendues par la police et présentées au parquet. A l'audience, leurs avocates, Maîtres Claire Gricourt et Houria Zanovello ont demandé un délai pour préparer leur défense.

L'une des prévenues, âgée de 26 ans, est poursuivie pour avoir alimenté le feu avec de la laine de roche, mais également d'avoir monté des barricades à l'aide de barrières. A l'audience, elle apparaît en pleurs dans le box. Elle n'est pas connue de la justice. Titulaire d'un CAP vente, elle est sans emploi depuis quatre mois. "Je regrette l'acte immature que j'ai eu, je n'étais pas moi même", confie-t-elle. "Si je dois travailler toute ma vie pour rembourser, je le ferai".

Des prévenues inconnues de la justice

L'autre jeune femme, 22 ans, est soupçonnée d'avoir filmé l'incendie d'une voiture et de la médiathèque et donc d'avoir encouragé son amie. Elle non plus n'a pas de mention à son casier judiciaire, n'a jamais travaillé et a arrêté sa scolarité en seconde.

La procureure requiert le placement en détention provisoire d'ici le procès, face au risque de réitération des faits. Elle dénonce des faits graves : sil aucun chiffrage n'a pour le moment été communiqué, la destruction de la médiathèque devrait entrainer plusieurs millions d'euros de préjudice. "On est sur un délit d'opportunité, sans aucune réflexion, dans un contexte d'alcoolisation", poursuit la représentante du parquet, qui souligne que l'une des prévenues a teint ses cheveux pour ne pas être reconnaissable.

Deux mineures également présentées à la justice

Les avocates plaident elles pour un placement sous contrôle judiciaire. "Vous n'avez aucun comportement d'évitement, elles sont coopérantes en garde à vue", souligne Maître Claire Gricourt, qui défend la jeune femme de 26 ans. "Elle est dans le fait d'assumer la responsabilité qui est la sienne." Maitre Houria Zanovello, de son côte, annonce qu'elle plaidera la relaxe pour sa cliente : "Tous ceux qui filment les émeutes, les accidents, ne sont pas dans le box. Pourtant ces téléphones, ces films, sont bien utiles aux juridictions. Elle n'a pas à prendre pour tous les délinquants !"

Les deux prévenues seront finalement jugées le 27 septembre à 14 heures. La prévenue de 26 ans est placée en détention provisoire d'ici le procès. La seconde est elle placée sous contrôle judiciaire, avec obligation de se rendre deux fois par semaine au commissariat, et l'interdiction de sortir du domicile entre 22 heures et 7 heures du matin.

Dans ce même dossier de l'incendie de la médiathèque d'Etouvie, deux jeunes filles mineures ont également été présentées à la justice ce mercredi matin, selon les informations de France Bleu Picardie. La métropole d'Amiens se constituera partie civile.