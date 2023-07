Violences urbaines à Amiens: les bus Amétis encore déviés ce lundi soir dès 19h30

Les lignes du réseau vont circuler normalement toute la journée. Des déviations vont être mises en place à partir de 19h30 ce lundi soir et jusqu’à 6h ce mardi "pour sécuriser le réseau et se tenir à l’écart des zones à risque".

L’arrêt prématuré du réseau AMETIS est maintenu. Les derniers départs des terminus ou des arrêts faisant fonction de terminus auront lieu vers 20h30.

Une information complète est diffusée sur le site internet Ametis et via l’info Trafic Ametis.

