Violences urbaines à Blois : deux hommes mis en examen pour le vol du camion-bélier qui visait la police

Le procureur de la République de Blois a annoncé mercredi soir la mise en examen et l'incarcération de deux hommes, suspectés d'avoir volé un camion et de l'avoir volontairement lancé sur les forces de l'ordre pendant les émeutes, dans la nuit du 16 au 17 mars.

Deux semaines après les violences urbaines qui ont eu lieu à Blois, le procureur de la République Frédéric Chevallier a annoncé mercredi soir l'interpellation, la mise en examen et le placement en détention de deux hommes, dans l'une des trois enquêtes ouvertes.

Un camion lancé contre les forces de l'ordre

Lors des émeutes, vers 23h, un camion de livraison de 3,5 tonnes a été immobilisé par plusieurs individus. Le chauffeur parti, trois personnes sont montées dans ce camion et l'ont dirigé "à vive allure en direction des policiers et gendarmes" qui se trouvaient rue de Lewes. Ensuite, d'après le communiqué, le conducteur s'en est extrait "en pleine marche" et le camion a continué sa course en direction des forces de l'ordre. Trois policiers ont tiré pour tenter de stopper le véhicule, qui s'est finalement encastré dans une haie végétale.

Deux jeunes connus de la justice

L'enquête menée par le SRPJ de Tours a permis d'interpeller deux hommes, deux habitants de Blois âgés de 21 et de 19 ans. Tous deux sont connus de la justice. Des traces ADN ont été retrouvées sur le camion, d'après le communiqué du procureur.

Le plus âgé est a été mis en examen pour "vols aggravés et tentative d'homicides volontaires aggravés", il encourt la prison à perpétuité. Le plus jeune l'a été pour "vols aggravés", il risque cinq ans de prison. Tous deux ont été placés en détention provisoire.