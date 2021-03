Violences urbaines à Blois : le conducteur et le passager impliqués dans l'accident mortel mis en examen

Le conducteur et le passager impliqués dans l'accident mortel de mardi dernier à Blois ont été mis en examen. L'un pour homicide et blessures involontaires, l'autre pour non-assistance à personne en danger. L'accident avait coûté la vie à un jeune de 15 ans et avait déclenché des émeutes urbaines.

Le conducteur et le passager impliqués dans l'accident mortel à Blois mardi dernier ont été mis en examen ce samedi. Le premier, âgé de 18 ans, est notamment poursuivi pour homicide et blessures involontaires aggravés, tandis que le second, 16 ans, est poursuivi pour non-assistance à personne en danger. L'accident, survenu après le refus d'obtempérer à un contrôle de police, avait coûté la vie à un jeune homme de 15 ans, et déclenché des violences urbaines dans la ville du Loir-et-Cher.

Tout commence par un refus de se soumettre à un contrôle de police, mardi 16 mars, peu avant 18h30. Le conducteur d'une Golf roule déjà à vive allure et grille plusieurs feux rouges. Un véhicule de patrouille banalisé se lance à sa poursuite, avant de l'abandonner, "les conditions de cette poursuite devenant trop dangereuses", précise le parquet dans un communiqué. Mais l'automobiliste poursuit sa course et percute deux autres voitures.

Le passager arrière est "retrouvé incarcéré dans la Golf", transporté en urgence absolue au CHRU de Tours où il décède jeudi 18 mars. "Il présentait un traumatisme crânien gravissime et un traumatisme abdomino-pelvien grave avec choc hémorragique", indique le parquet.

Mis en examen pour homicide involontaire et non-assistance en personne en danger

Le conducteur, âgé de 18 ans et déjà connu des services de justice, est également blessé, mais plus légèrement. Lors de sa garde à vue, il avoue avoir voulu éviter le contrôle de police car il conduisait sans permis de conduire et en ayant fumé du cannabis. Il a été mis en examen pour refus d'obtempérer, et homicides et blessures involontaire aggravés. Le procureur de la République, Frédéric Chevallier, l'a également placé en détention provisoire.

Le troisième et dernier passager, un jeune homme de 16 ans également connu des services de la justice, a pris la fuite lors de l'accident, au moment de l'arrivée de la police. Il explique être allé prévenir son père de l'accident. Il est poursuivi pour non-assistance à personne en danger et a été placé dans un foyer éducatif en dehors du département.

Le parquet indique par ailleurs que les deux autres enquêtes ouvertes, pour violences urbaines, dégradations par incendies, vols aggravés et homicide volontaire aggravé, se poursuivent.