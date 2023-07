Violences urbaines à Bourges : trois jeunes hommes convoqués au tribunal

L'un a 19 ans, les deux autres tout juste 18 ans. Et ils ont passé deux jours en détention provisoire, après leur interpellation dans le cadre des violences urbaines qui ont eu lieu à Bourges ce week-end . Ils ont dû s'expliquer, dans le contexte des émeutes touchent tout le pays, près d'une semaine après la mort du jeune Nahel, tué par un policier à Nanterre (Hauts-de-Seine) après un refus d'obtempérer.

Les trois jeunes sont soupçonnés d'avoir participé à ces violences contre les forces de l'ordre et à la dégradations de biens. Leur procès est finalement renvoyé au 7 août, mais cette convocation devant la cour a permis d'en savoir un peu plus sur leur profil.

Casier judiciaire vierge

Tous trois sont inconnus de la justice et ne se connaissent pas . L'un est au lycée et va passer un bac pro l'an prochain, un autre est à la recherche d'un emploi, et le troisième, en décrochage scolaire, espère trouver une alternance pour la rentrée de septembre.

Leurs avocats expliquent qu'ils se sont retrouvés au mauvais endroit au mauvais moment. Deux d'entre eux étaient au city stade, dans la soirée de samedi, quand ils ont entendu les affrontements un peu plus loin. "Je ne suis pas un anarchiste , assure l'un des jeunes Berruyers à la barre. Mais j'ai été influencé par les réseaux sociaux et les médias, j'ai eu la curiosité d'aller voir" . Dans l'agitation, il a été interpellé alors qu'il partait en courant, explique son avocat, Jean-Michel Fleurier. "Ne faisons pas de ce malheureux dossier un exemple national" , plaide-t-il.

Même son de cloche chez les autres avocats. "Mon client ne voulait pas faire du mal, il a été pris par le mouvement" , assure Maître Cyril Garcia, avocat du prévenu le plus âgé, qui a reconnu avoir jeté un caillou vers les policiers. "Il y a des cas en France où malheureusement, ce sont des violences plus extrêmes, avec des gens qui vont vraiment tirer vers les forces de l'ordre à bout portant avec des mortiers , poursuit-il. Ce n'est pas le cas là, mon client n'avait pas l'intention de faire du mal" .

La vice-procureure rappelle qu'il n'y a pas eu de blessés mais tout de même d'importantes dégradations à Bourges, lors de ces violences. Le tribunal a décidé du renvoi des trois prévenus. En attendant, ils restent présumés innocents et sortent de détention provisoire. Ils sont placés sous contrôle judiciaire jusqu'au procès qui aura lieu le 7 août .