Violences urbaines à Bressuire : procès renvoyé, les quatre prévenus placés en détention provisoire

Ce sont les premières présentations devant la justice, près de trois mois après les violences urbaines commises à Bressuire dans la nuit du 1er au 2 juillet . Violences survenues après la mort de Nahel tué par le tir d’un policier en région parisienne. Quatre jeunes deux-sévriens âgés de 19 à 27 ans, dont trois sont originaires de Mayotte, étaient jugés en comparution immédiate ce jeudi 28 septembre au tribunal correctionnel de Niort. Ils ont demandé un délai pour préparer leur défense. Le procès est renvoyé au 6 novembre. En attendant le tribunal a décidé de les placer en détention provisoire, dans quatre établissements pénitentiaires différents : Niort, Poitiers/Vivonne, Bordeaux et Saintes.

Des jeunes insérés

Des jeunes insérés. L'un est salarié, deux sont en intérim et un autre en contrat d’insertion. En revanche tous n’ont pas le même passé judiciaire. Le plus jeune âgé de 19 ans a déjà un casier bien rempli, lui qui aurait tenté de s’échapper à travers champs pendant sa garde à vue alors qu’un autre âgé de 22 ans n’a jamais été condamné. Tous comparaissent quasiment pour les mêmes faits dont la liste est longue : les émeutiers présumés sont soupçonnés d’avoir jeter des bouteilles incendiaires sur la caserne de la gendarmerie de Bressuire et sur des véhicules, d’avoir dégradé des magasins et des restaurants, d’avoir pillé téléphones et tablettes des boutiques de téléphonie. De violences aussi.

D'autres interpellations possibles

A l'audience, tous s'excusent, même le seul qui nie en bloc sa participation, un jeune homme devenu papa juste après les émeutes. Mais en attendant le 6 novembre, c'est donc la détention provisoire qui a été décidée par le tribunal pour les quatre prévenus en raison notamment de la "gravité des faits" mais aussi du "risque de concertation" car d’autres interpellations pourraient intervenir dans cette affaire.

Deux mineurs âgés de 16 et 17 ans ont également été mis en cause dans ces émeutes. Ils seront eux jugés le 13 octobre et ont placés en centre éducatif fermé.