Treize des quatorze hommes poursuivis pour des violences urbaines en 2014 dans une cité sensible de Chanteloup-les-Vignes (Yvelines) ont été condamnés jeudi à des peines allant jusqu'à 18 mois de prison ferme. Au cours de ces violences, six policiers avaient été blessés.

Le tribunal correctionnel de Versailles a condamné treize des quatorze hommes qui étaient poursuivis pour des violences urbaines qui ont eu lieu le 16 mars 2014 dans une cité sensible de Chanteloup-les-Vignes (Yvelines). Le tribunal leur a infligé des peines allant jusqu'à 18 mois de prison ferme. Un seul jeune homme de 22 ans, sans casier judiciaire et qui affirmait être absent ce jour-là de Chanteloup, a été relaxé.

La plupart des hommes condamnés sont des récidivistes

Les deux hommes condamnés à la plus lourde peine qui n'étaient pas présents à l'audience du 23 novembre 2017, avaient déjà été condamnés 12 fois notamment pour trafic de stupéfiants. Les onze autres prévenus, pour la plupart récidivistes eux aussi, ont écopé de peines comprises entre huit mois de prison avec sursis à un an ferme.

Les 13 hommes ont été aussi condamnés à indemniser les policiers victimes de ces violences urbaines. Le tribunal a mis en avant le préjudice moral. Six policiers avaient été blessés. Quatorze s'étaient constitués partie civile.

Les prévenus ont toujours nié les faits

Durant le procès, quasiment tous les prévenus ont nié les faits qui leur étaient reprochés : rébellion, outrages, violences aggravées ou encore participation à un attroupement armé. Certains ont même assuré qu'ils n'étaient pas à Chanteloup le dimanche où les heurts ont éclaté.

Deux interpellations mouvementées, dans le quartier sensible de La Noé, rendu célèbre par le film "La Haine", avaient mis le feu aux poudres. Pour répondre aux insultes, aux jets d’œufs et de pierres, la police avait utilisé du gaz lacrymogène, des grenades de désencerclement et des balles de défense. Le tout dans la confusion générale.

Une avocate a pointé du doigt le "flou artistique" et l'intervention musclée des policiers

Le "flou artistique" autour de ce dossier et la "provocation" qu'avait représentée pour les habitants de la cité l'intervention musclée des policiers ce jour-là ont été plaidé par les avocats de la défense. Une enquête de l'IGPN, la police des polices, avait aussi mis en avant un "manque de discernement" dans les moyens engagés par les forces de l'ordre dans ce contexte difficile. La police des polices n'avait cependant pas relevé de "faute pénale" commise par les fonctionnaires.

La nuit qui avait suivi les échauffourées, les violences s'étaient poursuivies. Un bâtiment administratif et un bureau de police avaient été pris pour cibles.