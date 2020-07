Violences urbaines à Évreux : huit gendarmes blessés, une maison et des voitures incendiées

Des tirs de feux d'artifice et de mortiers ont eu lieu dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 juillet à Évreux. Une maison, plusieurs voitures, poubelles et abri-bus ont pris feu. Des gendarmes mobiles ont été appelés en renfort et huit d'entre eux ont été blessés.

La nuit a été particulièrement agitée à Evreux, ce lundi 13 et ce mardi 14 juillet. Comme le révèle le journal Paris-Normandie, des tirs de feux d'artifice et de mortiers ont eu lieu dans les quartiers de La Madeleine, de Navarre et de Nétreville. L'opération était visiblement préméditée, explique un observateur.

Plusieurs voitures, poubelles et abri-bus ont pris feu. L'incendie d'une voiture s'est propagé à une maison. Les occupants ont pu être secourus par des policiers et des pompiers mais l'habitation est en partie détruite et ils vont devoir être relogés. "On aurait pu avoir des morts", glisse un témoin présent sur les lieux.

Huit gendarmes légèrement blessés

Un escadron de gendarmes mobiles a été envoyé en renfort, pour épauler la police locale et tenter de maintenir le calme, précise la préfecture.

Les forces de l'ordre ont été confrontées à "plusieurs bandes de jeunes agressives" et ont dû faire face à des jets de projectiles. Huit gendarmes ont été légèrement blessés.

Une enquête judiciaire est en cours.

Le dispositif de forces de l'ordre sera renouvelé sur place cette nuit afin de maintenir le calme.