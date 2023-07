Violences urbaines à la Médoquine à Talence : un homme placé en détention provisoire

Dans la nuit du 29 au 30 juin dernier, dans le quartier de la Médoquine à Talence, plusieurs commerces ont été la cible de violences urbaines suite à la mort de Nahel à Nanterre : incendies de devantures, saccages et pillages. Les enquêteurs ont identifiés et interpellés trois hommes, âgés de 25 ans pour le plus âgés et 19 ans pour les deux autres. Deux sont Bordelais, le troisième Talençais. Le parquet de Bordeaux indique qu'ils ont été mis en examen pour destruction du bien d'autrui par moyens dangereux, vol par ruse en réunion et menaces de mort. Deux d'entre eux sont des récidivistes. L'enquête se poursuit pour identifier d'autres co-auteurs.

