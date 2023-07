Violences urbaines à la Rochelle : 5 jeunes mis en examen pour des faits commis fin juin

Un mineur placé en détention provisoire

5 jeunes hommes ont été mis en examen ce jeudi dans le cadre des violences urbaines commises dans la nuit du 29 au 30 juin dans le quartier de Villeneuve-les-salines à La Rochelle Ils ont reconnu pour certains leur participation à quelques faits mais aucun n'a reconnu avoir incendié la mairie annexe de Villeneuve-les-Salines indique le parquet de La Rochelle dans un communiqué.

Présentés dans la journée à un juge d'instruction, ils sont poursuivis pour un ou plusieurs chefs d'inculpation qui vont de "dégradation par incendie des locaux de la mairie annexe de Villeneuve les Salines. à dégradation en réunion des locaux de la mairie annexe et dégradation en réunion des locaux de la Police municipale",

ils devront répondre également de vols de paquets de tabacs et cigarettes et autres jeux à gratter dans le bar tabac du quartier de Villeneuve-les-Salines. Un délit aggravé par trois circonstances : commis dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds valeurs ou matériels, en réunion avec plusieurs coauteurs ou complices, et précédé, accompagné ou suivi de dégradations (vitrines brisées, grille de protection forcée, sirène d’alarme brisée et mobilier commercial dégradé)

les 5 jeunes interpellés sont âgés de 15 ans pour trois d'entre eux, et de 16 et 26 ans pour les deux derniers

Un des mineurs, déjà connu des services de police et de justice a été placé en détention, les autres sont placés sous contrôles judiciaires avec parfois interdiction de retourner dans le quartier de Villeneuve-les-Salines ,de sortir le soir et la nuit, ou l'interdiction de revoir les autres mis en cause. Les peines encourues vont de 7 ans à 10 ans d'emprisonnement. Les investigations se poursuivent désormais sous l’autorité de la juge d’instruction, précise encore le communiqué du parquet de La Rochelle.