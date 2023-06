Violences urbaines à Laval : "C'est l'horreur, je n'ai pas dormi de la nuit, j'ai mal au ventre"

La nuit a été très agitée dans les quartiers Saint-Nicolas et des Fourches à Laval. Des violences ont éclaté en réaction à la mort d'un jeune automobiliste tué par un policier à Nanterre lors d'un contrôle routier. Du mobilier urbain, des bâtiments publics et privés, des commerces ont été pillés et incendiés, c'est le cas par exemple d'un restaurant Mc Donald's. Le maire Florian Bercault demande un renforcement du dispositif de sécurité.

Dans le quartier Saint-Nicolas, c'est la sidération : "j'ai vu le feu, je n'ai pas dormi de la nuit, j'ai mal au ventre " raconte cette habitante à France Bleu Mayenne, "la violence va continuer, de toute façon on ne peut plus rien dire aux jeunes" poursuit-elle, apportant son soutien aux policiers qui ont été pris pour cible, comme les pompiers, par des tirs de mortiers.