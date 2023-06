Violences urbaines à Laval : police et pompiers pris pour cible par des bandes armées, un casseur interpellé

De nouvelles violences ont éclaté dans le quartier Saint-Nicolas à Laval dans la nuit du 29 au 30 juin, celui des Fourches a été cette fois épargné. Selon la préfecture de la Mayenne, des bandes armées de battes de baseball et de mortiers ont attaqué les forces de l'ordre et les pompiers. "L’action vigoureuse des policiers et des gendarmes a permis de repousser les assaillants leur faisant face, notamment par l’emploi de gaz lacrymogènes, et de rétablir l’ordre dans ce quartier" détaille la préfète Marie-Aimée Gaspari dans un communiqué.

La préfecture appelle au calme et à la responsabilité

Après la destruction d'un fast-food et le pillage d'un grand magasin, les dégâts sont cette fois beaucoup moins importants que la nuit précédente, se limitant à des feux de poubelles et la destruction d'un véhicule et de mobilier urbain. Des individus ont tenté de mettre le feu à la piscine Saint-Nicolas. La police a interpellé un casseur qui tentait de s’enfuir d'un bureau de tabac dans lequel il venait de commettre un cambriolage.