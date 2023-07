Violences urbaines à Nancy : 18 mois de prison ferme pour un émeutier

Une peine de 18 mois de prison ferme prononcée ce lundi 3 juillet par le tribunal correctionnel de Nancy à l'encontre d'un jeune homme de 25 ans reconnu coupable d'avoir incendié des bennes à ordure dans la nuit de samedi à dimanche dernier lors des émeutes suite à la mort de Nahel , à Nanterre. Le prévenu était récidiviste et a eu des difficultés à expliquer ses actes.

Un message politique ? "Non... Il n'y a pas de message"

Yassine, grande silhouette élancée et cheveux courts frisés, se présente dans le box de manière blasée, prononçant à peine son adresse à la demande de la présidente, qui l'invite à plusieurs reprises à articuler : "La greffière n'a pas réussi à saisir, répétez, parlez dans le micro, et retirez vos mains de vos poches !".

Le prévenu s'exécute, croise les bras, et tente de s'expliquer sur les faits. "Pourquoi avez-vous manifesté ?" "C'était contre les bavures policières", répond Yassine. "Il y avait-il un message politique ?" Silence... "Non, il n'y a pas de message", conclut-il. Les perches sont tendues, mais le prévenu ne les saisit pas. Le prénom de Nahel ne sera d'ailleurs jamais prononcé.

"Il n'y a pas une once de réflexion sur les faits reprochés", tacle la procureure de la République. "Brûler, c'est pas cool... C'est tout ce que vous avez à dire ?" Yassine acquiesce. Sa seule ligne de défense est d'expliquer qu'il a suivi le groupe, et agi sans vraiment réfléchir. La présidente lui rappelle les vidéos trouvées sur son portable où on le voit parader devant des feux de poubelle. Son avocat espérait qu'il ne serve pas d'exemple pour les autres. La condamnation est de 18 mois ferme.

Le préjudice financier pour la métropole du Grand Nancy est de 900 euros pour les deux conteneurs brûlés, et de 15.000 à 30.000 euros pour une entreprise qui a perdu un utilitaire dans l'incendie. Avant Yanisse, Jonathan, 22 ans, allait être jugé également pour des feux de poubelles. Il a vu son jugement renvoyé à début août. La juge l'a placé en détention dans l'attente de son procès.