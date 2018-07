Nantes, France

Dans la nuit de lundi à mardi, douze véhicules ont été incendiés à Nantes, selon un décompte fourni par la préfecture de Loire-Atlantique, dont quatre touchés par la propagation des flammes. Rien à voir donc avec le niveau de violences urbaines de la semaine dernière : des dizaines de voitures avaient été volontairement incendiées ainsi que de nombreux bâtiments publics ou privés, dans plusieurs quartiers de Nantes et de sa périphérie. La préfecture ne précise pas dans quels quartiers ces feux ont été provoqués, mais selon les informations de France Bleu Loire Océan, il s'agirait du Breil et des Dervallières.

L'accalmie se confirme" (préfecture)

La préfecture estime que "l'accalmie et le retour à la normale observés [durant la nuit de dimanche à lundi] se sont confirmés". Deux individus ont par ailleurs interpellés dans la nuit à Nantes. Rappelons que les violences urbaines ont débuté mardi 3 juillet au soir, dans le quartier du Breil, juste après la mort d'un jeune de vingt-deux ans, tué par un CRS lors d'un contrôle policier. Une enquête est en cours, et le CRS qui a évoqué un "tir accidentel" pendant sa garde à vue est mis en examen pour "coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner", et placé sous contrôle judiciaire,