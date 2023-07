Violences urbaines à Nantes : le tabac-presse le Virginia rouvre après trois semaines de fermeture

Un "capharnaüm". Pascal Prout parlait ainsi de son tabac-presse, Le Virginia, il y a trois semaines. Ce commerce, qui fait aussi épicerie, a été pillé : chichas, cartouches de tabac et cigarettes électroniques ont été volées. Le Virginia a rouvert vendredi 21 juillet. Entre la grille forcée et la caisse dérobée, le gérant compte au moins 9.000 euros de réparations. "On a aussi dû nettoyer le sol à l'acide. Il était recouvert de la graisse des coulisseaux qu'ils ont dû forcer pour ouvrir la grille". Désormais, lui et ses salariés veulent sortir la tête de l'eau : "La clientèle attendait qu'on rouvre. On a mis un genou à terre, ok, mais ce n'est pas pour ça qu'on arrête, on se relève".

ⓘ Publicité

Dans l'attente de l'expert

Le magasin vit sur sa trésorerie en attendant l'arrivée des indemnisations. Mais l'expert de l'assurance n'est pas encore passé pour évaluer les dégâts. Il doit venir le 1er août. C'est trop long pour Pascal Prout : "C'est les vacances, ensuite on va prend connaissance de ce dossier en septembre, le temps de le traiter, on est en octobre… Et puis après, Noël est arrivé ! Sachant en plus que les aides vont être imposées."

Pourtant l'assemblée nationale a adopté définitivement jeudi 20 juillet, le projet de loi pour faciliter les travaux de reconstruction après les violences urbaines. Mais Pascal Prout n'y croit pas : "C'est des paroles, ça va être dur encore quelques temps."

"Psychologiquement c'est dur, mais il faut rebondir"

Au-delà du préjudice financier, certains employés sont traumatisés par les récents événements. Un des salariés est d'ailleurs en arrêt de travail. Rose, collaboratrice de Pascal Prout depuis 20 ans a décidé de reprendre le travail. "Je suis stressée. Psychologiquement, c'est dur", explique-t-elle, avant de se reprendre : "Mais il faut rebondir. J'ai déjà vécu deux braquages, on m'a déjà attendu sur le parking et je m'en suis très bien sortie. Les jeunes [NDLR Pour les commerçants, ce sont des jeunes du quartier qui ont commis les pillages] ils vont revenir au magasin, mais je les regarderai face à face."