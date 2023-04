Violences urbaines à Nice : Eric Ciotti demande des CRS aux Moulins

Les deux députés LR de Nice , Eric Ciotti et Christelle d'Intorni, ont demandé des renforts supplémentaires de policiers pour maintenir l'ordre dans le quartier des Moulins de Nice Ils se sont entretenus ce mardi avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. "Nous avons alerté le ministre sur la dégradation de la sécurité à Nice et surtout dans ce quartier"

ⓘ Publicité

Il faut aussi s'occuper des consommateurs de drogue

Les députés LR demandent le déploiement immédiat de policiers, et de CRS. Eric Ciotti sollicite également des moyens de police judiciaire pour "éradiquer les réseaux de trafiquants de drogue". Il souhaite "une vraie politique de lutte contre les consommateurs de stupéfiants"

Ce quartier à l'ouest de Nice est sous les feux des projecteurs ces derniers jours avec la publication par Eric Ciotti d'une vidéo qui montrent des jeunes cagoulés dont l'un en possession de ce qui ressemble à une kalachnikov.

Le préfet Bernard Gonzales et la mairie haussent le ton

Pour sa part le préfet des Alpes Maritimes a participé la semaine dernière à une réunion publique, avec le Procureur de la république et le maire de Nice Christian Estrosi, pour rencontrer les habitants de ce quartier sensible. Une réunion durant laquelle les habitants avaient fait part de leur "colère" face au trafic de drogue quotidien, une situation "invivable".

**Le préfet Bernard Gonzales assure que "**des bandes rivales s'affrontent dans ce quartier et que dès la diffusion de la vidéo : trois personnes ont été interpelées et six autres pour des liens avec un trafic de drogue. De la cocaïne a été saisie. L'Etat agit dans ce quartier".

Par ailleurs Anthony Borré le premier adjoint de la Ville de Nice sur Twitter a annoncé ce mardi après-midi qu'un fonctionnaire de police a reçu un projectile "Nous ne céderons pas à l'intimidation". Il demande l'intervention de l'armée.