Violences urbaines à Niort : quatre jeunes convoqués en justice

Dans les Deux-Sèvres, quatre nouvelles interpellations ont eu lieu après les violences urbaines de la nuit du 30 juin au 1er juillet à Niort , quartier du Clou-Bouchet. Des policiers avait été visés par des jets de pierre, des voitures avaient brûlé, il y avait eu aussi des vols et des dégradations dans des commerces. Les mis en cause sont quatre jeunes âgés de 15 à 18 ans. Le majeur sera jugé le 7 septembre 2023, les mineurs sont convoqués devant le juge des enfants en fin d'année. Tous ont interdiction de paraître sur les lieux des faits jusqu'à leur jugement. La semaine précédente, deux adolescents de 15 et 17 ans avaient déjà été interpellés dans le cadre de l'enquête sur ces violences urbaines à Niort.

ⓘ Publicité