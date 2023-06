Mort de Nahel : des cellules de crises dans plusieurs quartier de Poitiers après des violences urbaines

"La priorité est de gérer les urgences et de soutenir les habitants de ces quartiers", réagit ce vendredi 30 juin Léonore Moncond'huy, la maire écologiste de Poitiers, après les violences urbaines survenues à Beaulieu, Bel-Air, les Trois-Cités et les Couronneries dans la nuit précédente. De nombreux équipements publics ont été incendiés, des voitures détruites, des commerces ravagés et les policiers ont été la cible de tirs de mortiers d'artifice .

ⓘ Publicité

"Depuis 8h, un accueil-café sera proposé au centre d'animation des Couronneries pour tous les riverains, mais aussi les commerçants qui ont été victimes d'incendies". Selon la préfecture, sept établissements ont été endommagés ou détruits par les flammes. La Poste a aussi été ravagée. Une cellule d'accompagnement psychologique et des visites des locaux abimés sont prévues ce vendredi pour les commerçants. "Il est indispensable que l'on retrouve un état d'esprit tranquille dans ces quartiers, bien que l'émotion reste forte au niveau national".