Violences urbaines : à Saint-Lô, le ras-le-bol des habitants du Val-Saint-Jean

"La nuit, t'en dors pas : ça pète de partout". Jacky habite le quartier du Val-Saint-Jean depuis quinze ans. Ce dimanche, il a découvert son véhicule incendié sur le parking de sa tour HLM. La carcasse sent encore le brûlé. "Ils ont crevé les pneus et foutu le feu. Je l'ai depuis 2003. Maintenant, j'espère que les assurances vont marcher", explique le retraité saint-lois.

Du bitume fondu, des bris de verre, des poubelles brûlées... Le quartier garde encore les stigmates des nuits précédentes. Lydie ne cache pas son ras-le-bol. Depuis jeudi, impossible de trouver le sommeil. "Les feux d'artifices... ça a failli prendre feu dans l'immeuble. Mon fils a du mal à dormir. Maintenant il a peur. Ces jeunes, ils s'en prennent beaucoup à la police, mais en fait, ils s'en prennent à tout le monde : ils brûlent les voitures, les poubelles, les sacs pour les travaux". "Au départ, vous vous demandez ce que c'est. Mais quand j'ai vu qu'il sont lancé ça sur la voiture des pompiers, c'est triste", confie Jacqueline.

Le quartier garde encore les stigmates des actes de vandalisme des nuits précédentes © Radio France - Pierre Coquelin

"Quoi dire ? Quoi faire ?"

Un riverain qui souhaite rester anonyme fait part de son inquiétude. Il a toujours vécu dans ce quartier, mais n'a jamais connu ça. "D'habitude, c'est un quartier relativement calme. Bon, y a les émeutes. Ils ne sont pas contents. Mais faudrait bien que ça s'arrête un peu. Après, quoi dire ? Quoi faire ? Je ne sais pas", résume le Saint-Lois.

"Je pense qu'on ne peut pas faire grand chose, renchérit un voisin. La police essaye de stopper les choses, mais ça court dans tous les sens, et ils sont pas mal. L'autre nuit, il y avait bien une trentaine de jeunes, avec des capuches. Et les mortiers, je ne sais pas où ils ont ça". Dans un communiqué, le préfet de la Manche pointe du doigt l'âge des émeutiers. Des individus jeunes, parfois très jeunes. Pour Ginette, une figure du quartier, les parents doivent serrer la vis. "Les parents n'ont qu'à retenir leurs jeunes. De l'éducation, il n'y en a plus. Il vandalisent tout. Moi je suis pour des sanctions, des heures d'intérêt général pour ces jeunes de 13-14 ans".

Après ces actes de vandalisme dans le quartier du Val-Saint-Jean dans la nuit de samedi à dimanche, quatre personnes ont été interpelées, dont deux mineurs.

