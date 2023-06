Violences urbaines : à Saint-Pierre-des-Corps, des habitants ont passé la nuit "à sauver" leur maison

Les violences urbaines sont montées d'un cran, dans la nuit de jeudi à vendredi, à Saint-Pierre-des-Corps. Après la mort de Nahel, cet adolescent de 17 ans tué mardi 27 juin à Nanterre par un policier, après un refus d'obtempérer, plusieurs groupes de jeunes se sont rendus dans le quartier de la Rabaterie pour incendier une petite dizaine de voitures.

Murielle contemple, bouche bée, le cabinet d'infirmières entièrement détruit par les flammes. "La nuit dernière, je me suis barricadée parce que j'ai peur. J'ai fermé mes fenêtres, mes volets, tout. En plus, je suis quelqu'un de sensible. J'avoue que je le vis mal ce qu'il se passe actuellement." Au point qu'elle réfléchit à s'installer chez des amis, quelque temps. "Si je pouvais partir, je le ferais. Déjà, je vais voir ce que je vais faire de ma voiture. Elle est dans une allée, pas loin d'ici, je crois que je vais la mettre dans le garage de gens que je connais."

Les traits tirés, après une nuit blanche, Olivier, lui, fait le choix de rester. "Je devais partir en week-end, j'ai tout annulé." Pour protéger sa maison coûte que coûte. "Je l'ai déjà sauvée une fois. Si je n'avais pas sorti mon extincteur pour éteindre la voiture devant chez moi, c'est sûr que ma maison aurait brûlé. D'accord, c'est malheureux ce qui vient de se passer pour ce jeune à Nanterre, mais nous, on n'y est pour rien. On a appelé les pompiers je ne sais combien de fois, mais ils étaient débordés. La jeune femme qui habite juste à côté est pompier volontaire, mais elle non plus n'arrivait pas à les joindre. Alors qu'elle a un numéro direct."

Les feux de voitures se sont propagés à un cabinet d'infirmières, qui a brûlé. © Radio France - Adrien Bossard

"On a passé un cap qui va marquer un sentiment d'insécurité pendant un bon moment, je pense"

Cette voisine, justement, s'appelle Flavie. Sa maison touche le cabinet médical incendié. Elle se rend peu à peu compte de ce qui aurait pu lui arriver. "C'était agréable de se dire qu'on avait notre halo de protection. Aujourd'hui, on a passé un cap qui va marquer un sentiment d'insécurité pendant un bon moment, je pense. Il faudrait quand même expliquer aux jeunes qui incendient des voitures que ça a des conséquences bien plus grandes que quatre roues et un moteur qui s'en vont en fumée. Mais je pense malheureusement que ça va continuer les nuits prochaines."

Cinquante mètres plus loin, un tabac-presse est également parti en fumée dans le quartier de la Rabaterie. Des riverains s'arrêtent, prennent des photos. Et répètent en boucle : "Je ne comprends pas."