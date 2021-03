Violences urbaines à Sens : il faut davantage de moyens selon Marie-Louise Fort

Dans la nuit de vendredi à Samedi dans le quartier des Chaillots à Sens, des policiers ont été blessés, des voitures, des poubelles dégradées, un commerce vandalisé. retour sur ces violences urbaine avec Marie-Louise Fort, la maire de Sens qui était l'invitée de France Bleu Auxerre, ce mardi 16 mars 2021.

France Bleu Auxerre : au regard de ce qui s'est passé dans le quartier des Chaillots, on est bien au delà des incivilités classiques?

Marie-Louise Fort : on est très au delà des incivilités classiques, moi, je dis qu'on a dépassé ce stade là avec les saccages, avec les menaces, avec la violence; et surtout, il ne faut pas oublier que c'est un phénomène qui n'est pas complètement nouveau, mais en atteignant pas ce degré là. C'est que les habitants, c'est que nos agents de l'espace Chaillots, de la halte garderie sont sans arrêt confrontés à cette situation. Et je ne parle pas des guetteurs avec chiens qui sont devant l'école maternelle des Chaillots. Donc, si vous voulez, c'est véritablement un quartier qui pourtant est un joli quartier, qui a bénéficié d'un renouvellement urbain, qui l'a complètement transformé, un quartier qui est pris en otage par des gens qu'on a qualifié de voyous. C'est bien au delà de ça.

Trafics de drogues, nuisances. La situation s'est dégradée depuis plusieurs semaines. On ne pouvait pas prévoir de telles violences, et d'en arriver là ?

Je voudrais rappeler que le maire, même si à l'heure actuelle, on le cite souvent, n'est ni un commissaire de police, ni un directeur départemental de la police, ni un shérif. Le maire est là pour assurer le quotidien. Les maires ont, peu à peu, pris la décision sur le budget communal de s'équiper en vidéoprotection. Nous avons 120 caméras sur toute la ville, y compris aux Chaillots. Ça aide beaucoup à voir un peu ce qui se passe et à résoudre un certain nombre de problématiques. Nous avons une police municipale complètement équipée, parfois même mieux, puisqu'ils ont la caméra qu'ils portent pour s'entretenir avec les gens, et ce depuis plus longtemps que la police nationale. Samedi soir, les gendarmes sont venus en renfort. Des policiers d'Auxerre sont venus en renfort. Le lendemain nous avions des CRS, mais si vous voulez, c'est insuffisant. On parle toujours de police de proximité, à mon sens, c'est la police municipale, qui est une police de proximité et la police nationale est le représentant de l'Etat qui a une mission régalienne. Il ne faut jamais oublier que c'est l'Etat qui a la mission régalienne de la protection des personnes et des biens.

Vous voulez dire que l'Etat ne fait pas suffisamment son travail?

Il faut bien apporter des réponse tout de même.

On a rajouté à cela à 120 caméras, c'est un coût ! On a rajouté à ça, la police municipale et on recrute un peu plus. Il n'empêche qu'il faudrait qu'il y ait de la même façon plus d'effectifs (de la police nationale ) de façon à éradiquer cela. On est en train de récupérer des trafics qui, jusqu'à présent, se contentaient, si j'ose dire, de la banlieue et nous avions des petits trafiquants. Là il y a de la menace de viol, il y a de la menace d'attaques de policiers. D'ailleurs, ils ont été caillassés, ils ont été insultés. Les pompiers, aussi. Toutes les forces de sécurité et de secours sont en danger également. Je ne parle pas non plus des habitants qui, dans leur hall, sont menacés et ne ressortent pas.