Violences urbaines à Sens : les syndicats de policiers demandent des moyens

Les syndicats de policiers ont réagi après les incidents de vendredi dernier à Sens (Yonne) dans le quartier des Chaillots. Ils demandent plus de moyens et une justice intraitable face aux violences contre les forces de l'ordre.

Les syndicats de Policiers dénoncent les violences commises vendredi soir à Sens (Yonne). Une quarantaine d'individus ont mis le feu à des poubelles et à des véhicules, dans le quartier des Chaillots. Un commerce a été vandalisé et 3 policiers ont été légèrement blessés.

Une tentative d'intimidation contre les forces de l'ordre

Pour le syndicat Alliance, majoritaire dans la profession, ces violences sont une tentative d'intimidation de trafiquants de drogue sur les services de police. Les policiers marquent des points, selon Eric Henry, représentant départemental de cette organisation, mais ils ont besoin de moyens supplémentaires pour avancer plus vite :"Ce qui s'est passé vendredi soir, c'est suite à une pression policière, un travail remarquable réalisé par les fonctionnaires de police de la circonscription et qui gênent considérablement l'activité criminelle souterraine de ces individus", raconte le représentant d'Alliance.

L'étau policier les empêche de faire ce qu'ils veulent

" Il y a eu un nombre important d'interpellations liées aux stupéfiants ces derniers temps et cela a obéré l'activité criminelle et les bénéfices de ces individus" poursuit-il, "Et donc, forcément, c'est ni plus ni moins qu'une sorte de pression pour essayez un petit peu de desserrer l'étau policier qui les empêche de faire ce qu'ils veulent."

Ça donne une image pas représentative du bien vivre à Sens (Eric Henry)

Face à cette situation, Eric Henry réclame une réaction et des moyens à la hauteur de l'enjeu. "Il y a un besoin urgent d'effectifs au sein de la circonscription" affirme t-il "pour juguler cette délinquance, qui peut pourrir la vie du quartier et donner une image qui n'est pas représentative du bien vivre ensemble à Sens. "

Des sanctions plus fermes

Le syndicat des "Policiers en colère - France Police" condamne également les actes de violences et de saccage de vendredi soir. Il demande plus d'hommes, plus de matériel et une réaction ferme de la justice : "A Sens , on a vraiment besoin d'effectif supplémentaires", explique Antoine Villedieu le secrétaire national de ce syndicat, "Vendredi soir, il nous a fallu le soutien de la police municipale et des gendarmes pour maitriser la situation".

Cette organisation syndicale demande également des sanctions exemplaires pour les fauteurs de troubles. "On attend aussi une réaction ferme de la justice" conclut Antoine Villedieu, "quand on tabasse un flic, quand on insulte un flic, la justice aujourd'hui n'apporte pas de réponse à la hauteur de nos attentes".