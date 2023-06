Violences urbaines à Tours : dans le quartier du Sanitas, des jeunes en quête "de justice" pour Nahel

Ils sont âgés d'une vingtaine d'années, traînent en bas des tours d'immeubles et tuent le temps en fumant des cigarettes. Dans le quartier du Sanitas, à Tours, une demi-douzaine de jeunes, amis de longue date, se refont les événements de cette nuit agitée, entre le mercredi 28 et le jeudi 29 juin. Devant eux, des débris de verre provenant d'un abribus sont éparpillés sur le sol. Et quelques rues plus loin, la route est noircie au sol, après des incendies de voiture. "Je ne dis pas qu'on est dans notre droit, mais il n'y a que de cette façon qu'on se fait entendre", dit l'un d'eux.

ⓘ Publicité

Tous assurent ne pas avoir participé à ces scènes de violences urbaines , destinées "à venger la mort de Nahel", cet adolescent de 17 ans, tué par un policier à Nanterre , après un refus d'obtempérer. Mais ils connaissent tous ceux qui sont descendus dans la rue. "Ils ont tous l'âge du gamin qui est mort. Ces drames-là, ça touche tout le monde. Parce que ça aurait pu être mon petit frère, mon cousin. On espère que ça va se calmer, mais on ne promet rien, car les jeunes du quartier sont énervés, c'est normal."

loading

Des relations compliquées avec la police

Une colère est aussi l'expression d'une haine "du flic". Même si évidemment, "il faut pas tous les mettre dans le même panier, il y en a des biens." Ces habitants certifient avoir tous connu au moins une mauvaise expérience. "Les contrôles au faciès, c'est tous les jours. Et pour aucune raison. Parce que tu es un Arabe ou un Noir, on te contrôle, et ça peut être trois fois par jour. Il y a aussi des insultes racistes. Et des coups."

Ces jeunes, qui ne veulent pas montrer leur visage, disent avoir "peur de la police". © Radio France - Adrien Bossard

Un jeune montre d'ailleurs des ecchymoses sur son épaule et ses jambes, après une arrestation musclée menée par les forces de l'ordre, quelques jours plus tôt. Il était en train de prendre la fuite et n'en dira pas la raison. "Je courrais, et avec leur voiture, ils m'ont tamponné contre le mur et je suis tombé. D'autres fois, j'ai pris des coups de matraque. Mais nous, jamais on ira porter plainte. Pour quoi faire ? Ça servirait à quoi ?"

Leur arme : sortir leur téléphone portable et filmer

Son ami acquiesce. "Ici, les policiers le disent. Si tu prends la fuite, on te casse la gueule. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait un refus d'obtempérer qu'il mérite de mourir. Ils ne peuvent pas avoir la gâchette facile comme ça. Et puis, tu t'appellerais Jean-Marc ou François, jamais ils ne feraient un truc comme ça."

Pour riposter, à la moindre situation tendue, ils filment. Comme pour garder une preuve, au cas où. "Maintenant, on sort le portable et on filme. Parce qu'on a peur de la police. Sur l'histoire du petit Nahel, s'il n'y avait pas eu la vidéo, le policier aurait été tranquille. Même chose avec l'affaire Théo, on n'aurait jamais eu la preuve qu'ils lui auraient mis la matraque dans le... Enfin, tu vois. Je ne vais pas te faire un dessin."

loading