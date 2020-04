Confinement : des policiers accueillis par des jets de pierres à Valentigney, deux jeunes interpellés

Des heurts ont opposé des jeunes aux forces de l'ordre lundi soir à Valentigney dans le quartier des Buis. Deux jeunes de 19 et 15 ans ont été interpellés.

Un face à face musclé s'est produit entre des policiers et un groupe de jeunes dans le quartier des Buis à Valentigney lundi soir, dans le pays de Montbéliard. Les policiers étaient requis pour des rodéos à moto. A leur arrivée, les motos se sont volatilisées, mais un groupe d'une vingtaine de jeunes est sorti d'une épicerie, où ils se trouvaient malgré le confinement.

Jets de pierres et tirs de LBD

Les jeunes ont commencé à lancer des pierres et des canettes contre les policiers qui ont répliqué par des tirs de LBD (lanceur de balles de défense). Deux jeunes et 19 et 15 ans ont été interpellés. Le majeur comparaîtra devant le tribunal de Montbéliard ce jeudi en visio-conférence.