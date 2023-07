Violences urbaines au Mans : "Je ne comprends pas, c'est absurde", les habitants consternés

Après la mort de Nahel à Nanterre, la violence est montée d'un cran au Mans (Sarthe) dans la nuit du 29 au 30 juin, avec des pillages de magasin et l'incendie volontaire de plusieurs bâtiments et services publics. Les habitants rencontrés par France Bleu Maine se disent, dans leur grande majorité, choqués par ces actes dont les conséquences vont affecter la population.

ⓘ Publicité

Des habitants sidérés

Dans le quartier des Sablons, le commissariat a été pris pour cible, tandis qu'une intrusion dans le collège Costa-Gavras a fait craindre le pire. La Poste a été entièrement détruite . Dans le quartier des Glonnières, les bureaux du bailleur social Le Mans Métropole Habitat ont été réduits en cendres. Les pompiers ont pu empêcher que le feu atteigne le centre social et la crèche juste à côté. Pour les témoins, c'est la sidération qui domine.

Dans la nuit du 29 au 30 juin au Mans (Sarthe), une des antennes du bailleur social Le Mans Métropole Habitat, dans le quartier des Glonnières, a été réduite en cendres. © Radio France - Marie-astrid Guegan

"Je ne comprends pas, c'est absurde", résume cette femme venue faire ses courses à Carrefour Centre Sud. "Je ne peux pas comprendre qu'on veuille venger la mort d'une personne en attaquant la poste. Le bureau de poste n'a rien fait de mal. Le tram n'a rien fait de mal, les arrêts de tram n'ont rien fait de mal".

Un peu plus loin, une jeune fille regarde la carcasse d'une voiture calcinée devant le centre social : "Pourquoi s'en prendre au centre social ? Ils sont là pour nous aider, pour aider les jeunes. C'est la porte pour partir en colo. C'est triste". Tandis que ce père de famille renchérit : "La mort de ce petit jeune de 17 ans, c'est horrible, mais faire ça, ça ne sert à rien. Brûler une voiture devant une crèche ? Il n'y a aucune raison de s'attaquer à ça".

"C'est lamentable d'utiliser ce prétexte"

Un groupe de jeunes qui dit comprendre et soutenir les émeutiers est pris à partie par une femme. Alors qu'elle leur dit avoir elle-même perdu un enfant il y a plusieurs années, l'un des garçons la coupe : "Mais votre fille, elle n'a pas été tuée par la police ? Ça n'a rien à voir".

L'autre jeune homme renchérit : "Quand on voit la police, on en a peur. Ils ne sont pas là pour nous protéger. On est obligé de se faire entendre comme ça". La femme tourne les talons : "Ce qui s'est passé pour le jeune Nahel, je trouve ça lamentable. Mais ce qui passe là à l'heure actuelle, d'utiliser ce prétexte, je trouve ça lamentable aussi. Je vous laisse là sinon je vais m'énerver".