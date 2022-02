Violences urbaines autour des points de deal en Vaucluse

A Orange et Carpentras les forces de l’ordre sont confrontées à des actes de violence urbaine menés par des dealers soumis à la pression policière.

Depuis le début de la semaine des faits de violence urbaine agitent la cité de Fourchevieille. Tout a débuté lundi avec l'arrestation ratée d'un dealer. Confrontés à un mouvement de foule les policiers ont du lâcher leur proie. Mais ils sont revenus le lendemain pour une opération de sécurisation à la mi-journée. Là ils ont découvert des barricades installées pour freiner leur progression et mercredi ils étaient de retour à Fourchevieilles pour arrêter deux dealers malgré l'irruption d'une douzaine d'individus énervés. Les forces de l'ordre ont quand même essuyé des jets de pierre mais les voitures de police ont été manquées par les caillasseurs qui s'en sont pris à un véhicule de la CCPRO la communauté de commune qui était garée dans le secteur. Avec le soutien de renforts venus d'Avignon les hommes du capitaine Malerba ont investi le point de deal et l'ont occupé pendant plus de deux heures dans l'après midi

Rappeler que force doit rester à la loi

A Carpentras c'est au Pou du Plan que le commissaire Diot a du intervenir. Les accès à la cité étaient filtrés par les "petites mains" des dealers. En fait, comme la pression policière est forte le point de deal de la cité avait été protégé par des plaques de fer. Plaques que le bailleur social a enlevées en même temps que la porte d'accès à l'immeuble. Ce qui a énervé les "petits commerçants" qui en retour ont mis en place ce filtrage et installé des barricades sur la route. Barricades qui ont été démolies avec le concours - très réactif - des services techniques de la ville et de la communauté d'agglomération (COVE) !