Violences urbaines : "C'est l'incompréhension" après l'incendie de l'école Louise Michel d'Héricourt

"Choquée, dégoutée, écœurée." Émilie n'a pas d'autres mots ce lundi midi, pour décrire ce qu'elle ressent à la vue de l'école maternelle Louise Michel d'Héricourt, entourée d'un cordon de sécurité. Trois jours plus tôt, dans la nuit de vendredi à samedi , des émeutiers ont incendié une partie de l'établissement scolaire et ont brisé une vitre. Un saccage de cette école du quartier des Chenevières, en marge des dégradations urbaines qui éclatent dans de nombreux quartiers de France depuis la mort de Nahel , tué à Nanterre par un policier mardi dernier.

Un cordon de sécurité encercle l'école Louise Michel, à Héricourt. Les traces de l'incendie, déclenché par des émeutiers, sont visibles de l'extérieur. © Radio France - Cécile Da Costa

"On s'attaque à l'école et après ça sera quoi ?"

La salle de motricité est désormais hors d'usage, couverte de suie du sol au plafond, les traces des flammes sont visibles depuis l'extérieur. "On s'attaque à l'école et après ça sera quoi ? Et ça avance à quoi ?", renchérit Émilie, qui a grandi dans ce quartier. "C'est l'incompréhension", ajoute une parent d'élève. "Je comprends le pourquoi du comment, je comprends la colère, mais je ne comprends pas qu'on s'en prenne à un bâtiment public, qui plus est une école."

L'école, partiellement incendiée, n'a donc pas ouvert ses portes ce lundi. Les parents d'élèves ont déposé leurs enfants dans l'école primaire voisine, qui assure un service minimum pour les élèves de maternelle.

Deux jours consécutifs avant l'incendie de l'école maternelle, deux voitures ont été incendiées sur le parking de l'école à Héricourt. © Radio France - Cécile Da Costa

Dans la rue en contrebas, un commerçant, veut qu'on retienne autre chose de son quartier. "Il ne faut pensent que tout le monde cautionne ce qu'il se passe." Ailleurs dans le quartier, les habitants se font discrets. Certains confient même ne pas vouloir s'exprimer, par peur de représailles. "Ces violences, c'est du jamais vu en 38 ans" glisse une habitante de longue date.

Une cellule d'écoute ouverte

A l'occasion du retour des élèves sur le banc des écoles ce lundi, une cellule psychologique a été mise en place pour le personnel de l'école Louise Michel, très affecté, mais aussi pour ses écoliers. "Les enfants ont été accueillis dès 8h30 dans la cour de l'école voisine", explique Philippe Destable, le directeur académique de la Haute-Saône. "Nous les avons également écouté, afin de mettre des mots sur ce qu'il s'est passé." La cellule reste en place dans les prochains jours, y compris jeudi matin, jour de réouverture prévue de l'école Louise Michel.

"Symboliquement nous nous devons de rouvrir, pour rappeler que l'école est toujours là, pour le quartier et les enfants du quartier", ajoute Philippe Destable. Seule une partie de l'école pourra cependant rouvrir ses portes, pour les deux jours restants de l'année scolaire.