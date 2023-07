Violences urbaines : "C'est l'incompréhension totale" dans la petite ville de Frontenay-Rohan-Rohan

Les gendarmes de Frontenay-Rohan-Rohan ont reçu deux plaintes dans la journée de vendredi 30 juin. Celle du maire de la commune de 2.900 habitants, Olivier Poiraud, et celle du patron d'une entreprise du BTP, Patrice Beaumier, dont certains engins récents ont été brûlés volontairement quelques heures plus tôt. "D'après ce qui m'a été expliqué, raconte le maire, plusieurs jeunes à scooter se sont arrêtés sur le terrain de sport près du collège dans la nuit de jeudi à vendredi et ont mis le feu". Arrivé sur place, il n'a pu que constater la destruction du matériel et des revêtements en plastique qui devaient être posés le lendemain sur le terrain de sport. "Ça représente deux ans de travail sur ce projet à 120 000 euros", détaille-t-il.

Le revêtement caoutchouc fondu, toujours présent sur le terrain de sport, en attente du nettoyage. - Olivier Poiraud

"On est une petite ville et c'était pour les enfants" réagit le maire

Lors du repas des aînés, ce dimanche, ou en se promenant dans la ville depuis trois jours, l'élu a beaucoup échangé avec ses administrés. "Il n'y a pas de colère, vraiment pas, mais beaucoup d'incompréhension, rationalise Olivier Poiraud. On n'est pas dans une grande ville, pas dans une sous-préfecture... C'est calme ici". D'ailleurs, d'après lui, jamais la ville n'a connu pareils évènements auparavant.

Deux plaintes déposées, une enquête en cours

Des relevés ont été effectués par la gendarmerie et pour l'instant, les restes de l'incendie sont toujours sur place. "On ne sait pas encore quelle procédure doit être respectée pour le nettoyage de ce caoutchouc", affirme le maire, qui préfère donc fermer le parc, jusqu'à la reprise des travaux. Patrice Beaumier, l'entrepreneur, s'engage lui à agir le plus vite possible, même si son activité se retrouve "à l'arrêt, avec des gars au chômage partiel". "Je suis en colère et j'ai beau être un costaud, ça me met un genou à terre de voir ça, ajoute-t-il. C'est un terrain pour des petits dans une ville mignonne comme tout". Il espère pouvoir livrer le chantier à la fin de l'été, mais tout dépendra de l'indemnisation par les assurances.

Le maire précise qu'il n'y a pour l'instant pas eu d'interpellations.