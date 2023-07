Violences urbaines : "c'est triste d'en arriver là mais c'est la seule solution" disent des jeunes de Bergerac

Karim et Hatim poussent la grille du bâtiment. Ils veulent montrer le local de l'immeuble où les jeunes trainent le soir. "C'est vrai qu'on est allés un peu loin, mais on a des limites. Regardez ça va, on n'a pas brûlé et tout", dit Karim en pointant du doigt les vitres brisées de l'école du quartier. Il est le seul à dire haut et fort qu'il était là quand elle a été caillassée, dans la nuit de vendredi à samedi. Une dizaines de jeunes a brisé quelques fenêtres et la porte vitrée de la cantine .

"Hier soir, il y avait trop de colère. A Nanterre, le petit, là, ce qu'il s'est passé, ça craint ! Et ça peut arriver à nous, à tout le monde", ajoute Karim. Sous le porche, d'autres jeunes en survêtement passent une tête et s'assoient sur des chaises d'écolier. Tous comprennent la colère qui agite le quartier depuis quelques jours.

"On ne veut pas faire de mal aux gens autour"

Ici, ils ont tous entre 15 et 18 ans. Yassine et Mehdi ont vu les vidéos des violences qui tournent à Paris, à Marseille, et dans une bien moindre mesure, à Bergerac. "On a des cousins, des petits-frères à l'école. Il ne faut pas aller trop loin. Mais au moins ils vont comprendre peut-être, parce qu'à chaque fois ils n'écoutent pas, ça fait longtemps, 2005", dit Yassine.

Hatim hoche la tête. "On ne veut pas faire de mal aux gens autour", explique-t-il. "C'est triste d'en arriver là, mais c'est la seule solution". Avec ses copains, il a entendu la colère des autres habitants, mais ils ne s'imagine pas du tout manifester pour se faire entendre, pour eux ça ne marcherait pas. Mehdi fait un parallèle entre ce qui se passe en ce moment et la crise des gilets jaunes : "Ils ne peuvent rien nous dire, c'est un peu pareil !"

Ce samedi, le maire de Bergerac Jonathan Prioleaud a indiqué qu'il n'excluait pas de mettre en place un couvre-feu et de fermer les centres sociaux et culturels des quartiers de La Catte et de Naillac.