Violences urbaines : ce que l'on sait de l'attaque du domicile du maire de l'Haÿ-les-Roses

Ce dimanche, après cinq nuits d'émeutes, consécutives à la mort de Nahel, un jeune homme de 17 ans tué par un tir policier, le domicile du maire de l'Haÿ-les-Roses a été attaqué. La Première ministre Élisabeth Borne , qui s'est rendue sur place, ce dimanche, accompagnée du ministre de l'Intérieur, a rappelé que le gouvernement "ne laissera passer aucune violence" et que "la plus grande fermeté" serait appliquée dans les sanctions. "Nous ne laisserons rien passer et nous serons aux côtés des maires".

Une attaque à la voiture-bélier

Ce dimanche, vers 1h30 du matin, un véhicule a pénétré dans l'enceinte du jardin du maire de L'Haÿ-les-Roses, forçant le portail. Ce dernier ainsi que la voiture de la famille ont brûlé. "Les premières constatations nous laissent présumer que le véhicule a été lancé pour brûler le pavillon", a précisé le procureur Stéphane Hardouin, en précisant qu'un accélérant avait été découvert "dans une bouteille de coca".

Seuls la femme du maire et ses enfants de 5 et 7 ans se trouvaient à leur domicile. Ils ont fui par le jardin, la femme a été "blessée au tibia", qui "serait cassé" selon le procureur. Le maire passait, lui, la nuit dans sa mairie, barricadée et protégée par des fils barbelés, tentant de gérer les violences urbaines qui secouaient sa ville de plus de 30.000 habitants dans le Val-de-Marne. Auparavant, Vincent Jeanbrun, porte-parole des Républicains, avait fait grand bruit de sa décision d'entourer l'hôtel de ville de fils barbelés, interpellant le gouvernement sur la nécessité de déclencher l'état d'urgence.

Une condamnation unanime

"Un cap a été franchi", a réagi Vincent Jeanbrun ce dimanche matin sur Twitter. Même expression de la part de Laurent Nunez, le préfet de police de Paris. Le gouvernement s'est exprimé par la voix de Matignon et du ministre de l'Intérieur pour condamner ces actes. Du côté des Républicains, Éric Ciotti a été l'un des premiers à apporter son soutien à son collègue francilien, appelant de ses voeux un procès en cours d'assise et donc une qualification criminelle des faits.

Une enquête ouverte pour tentative d'assassinat

Une enquête pour "tentative d'assassinat" a été ouverte par le parquet de Créteil après les faits de L'Haÿ-les-Roses, d'une "gravité extrême" selon le procureur.

La Première ministre et le ministre de l'Intérieur sur place

Elisabeth Borne et Gérald Darmanin se sont rendus à L'Haÿ-les-Roses dans l'après-midi, pour afficher leur soutien à Vincent Jeanbrun. "Nous ne laisserons rien passer. Nous serons aux côtés des maires", a déclaré la cheffe du gouvernement.

Des rassemblements prévus devant les mairies

Le président de l'Association des maires de France a annoncé ce dimanche au journal de 13h de TF1 que des rassemblements seraient organisés ce lundi à 12h sur le parvis des mairies de France. "Nous ferons sonner les sirènes", "nous ne baissons pas les bras". "Nous continuons notre travail au quotidien pour que l'ordre revienne", a poursuivi David Lisnard.

Dans un communiqué, l'AMF souligne que "depuis mardi dernier, (les) communes sont partout en France le théâtre de troubles graves, qui ciblent avec une extrême violence les symboles républicains que sont les hôtels de ville, les écoles, les bibliothèques, les polices municipales."