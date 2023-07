Violences urbaines : une école primaire prise pour cible à Mont-Saint-Martin, en Meurthe-et-Moselle

L'école primaire Albert Iehlen, située rue de Marseille, dans le quartier du Val-Saint-Martin, a été en partie incendiée, dans la nuit de jeudi à vendredi, à Mont-Saint-Martin, en cette veille de 14 Juillet. Les pompiers sont intervenus aux alentours de 23h30. A deux pas de là déjà, la mairie et un centre d'accueil pour enfants autistes avaient été incendiés et vandalisés il y a deux semaines.

L'école hors d'usage, des échauffourées juste avant

L'incendie a détruit l'entrée du bâtiment, soit environ 50 mètres carrés. Mais le reste de l'école est sinistré par les fumées : l'établissement est donc inutilisable, même s'il n'a pas été ravagé par les flammes. Une quinzaine de pompiers et quatre engins ont été déployés pour éteindre l'incendie.

"Je ne sais plus quoi penser", se désole le maire, Serge de Carli, à la question de savoir si de nouvelles violences sont à craindre ce vendredi soir. "On a déjà payé très cher. Dans l'agglomération de Longwy et dans le département de Meurthe-et-Moselle, je pense qu'on est la ville qui paye le plus lourd tribut".

"J'en appelle au président de la République. Qu'il vienne ici !" Serge de Carli

Ce nouvel acte criminel s'est produit dans la foulée d'échauffourées entre émeutiers et policiers. Il fait évidemment écho aux récentes émeutes dans la commune, notamment dans la nuit du 29 au 30 juin dernier où l'hôtel de ville a été saccagé. Le maire de Mont-Saint-Martin, Serge de Carli, venait d'ailleurs d'annuler les festivités en soirée du 14 Juillet, pour éviter de nouvelles violences. Un rassemblement citoyen a été organisé ce jeudi matin , auquel ont participé une centaine de personnes. C'était quelques heures seulement, donc, avant l'incendie de cette école primaire.