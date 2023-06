Violences urbaines dans la Loire : huit interpellations, deux blessés chez les forces de l'ordre

Selon la préfecture de la Loire, huit personnes ont été interpellées dans le département suite aux violences urbaines survenues dans la nuit de jeudi à vendredi, à Saint-Étienne, mais aussi, dans des villes de la vallée du Gier de l'Ondaine, après la mort à Nanterre mardi de Nahel.

Deux membres de forces de l'ordre ont été blessées, ajoutent les services de l'État qui évoquent "de très nombreuses dégradations de biens publics et privés".

Le préfet de la Loire condamne avec la plus grande fermeté ces violences et dégradations. Alexandre Rochatte a pris ce vendredi matin un arrêté interdisant pour tout le weekend la vente, le transport et l'usage de feux d'artifices et d'engins explosifs, mais aussi de bidons d'essence sur plusieurs communes.

Jeudi soir, lors d'affrontements entre des petits groupes de personnes et les forces de l'ordre, des pétards et feux d'artifice ont été tirés en nombre importants aux abords de l'hôtel de ville de Saint-Étienne , parfois directement en direction des forces de l'ordre.

Le réseau STAS fermé à partir de 20h

Un nouveau rassemblement contre les violences policières est organisé ce vendredi à 20h00, sur la place Jean-Jaurès de Saint-Étienne, au lendemain de l'incarcération de l'agent de police suspecté d'avoir ouvert le feu sur le jeune Nahel , après un refus d'obtempérer lors d'un contrôle routier en région parisienne.

La STAS annonce la fermeture de son réseau à partir de 20h ce vendredi. Tout le réseau de transports en commun de Saint-Étienne Métropole est concerné. La décision est prise "pour garantir la sécurité de tous, agents, voyageurs et tiers", précise la STAS.

Concrètement, cela signifie que certains bus ne circuleront déjà plus dans l'après-midi, l'objectif étant que tous les véhicules soient au dépôt et que le site puisse fermer à 20h.