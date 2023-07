Violences Urbaines dans le Berry : Bilan d'une 3ème nuit plus calme

Après les dégradations et violences de ces dernières nuits à Bourges, Châteauroux ou encore Vierzon, la nuit de samedi à Dimanche a été plus calme en Berry, malgré des feux et tirs de mortiers dans les villes. Plusieurs interpellations également ont eu lieu