Violences urbaines dans le Pays Haut : élus et syndicat de policiers réclament des renforts

Feux de voitures et de poubelles, rodéo urbain, pas un jour ne passe sans que les pompiers ou les policiers n'interviennent dans les communes du Pays Haut, qui doivent faire face à une nette augmentation des violences urbaines. Elus et syndicat de policiers du secteur réclament des moyens

Entre Longwy, Mont Saint Martin et Villerupt, la zone est vaste, d'autant plus vaste que ces communes sont accolées aux frontières belges et luxembourgeoises, ce qui ne facilite pas la lutte contre la délinquance et les trafics mais depuis quelques semaines, c'est dans les quartiers dits "prioritaires" que la tension est montée d'un cran avec des feux de voitures et de poubelles ainsi que des rodéos urbains. Chaque soir quasiment, les pompiers et les policiers sont sollicités pour intervenir dans ces quartiers ce qui donne lieu à des affrontements entre force de l'ordre et des jeunes. "La situation est alarmante" dénonce le syndicat Unité SGP Police qui dans un courrier adressé au préfet de Meurthe et Moselle lui demande de tenir compte des réalités du terrain "devant déjà faire face à une délinquance de voie publique très marquée, le personnel du commissariat de Longwy-Villerupt doit aujourd'hui répondre à des violences urbaines dont l'intensité ne cesse de croître depuis plusieurs semaines".

carcasses de voitures calcinées à Mont Saint Martin - aucun

Nous nous sentons délaissés

L'une des raisons qui explique cette difficulté d'intervention souligne le syndicat, ce sont les effectifs du commissariat qui ne cessent de décroître. Vingt postes seraient en effet aujourd'hui inoccupés faute de candidats. Le territoire a du mal à séduire les jeunes policiers sortis de formation et ceux qui sont en poste ne restent jamais très longtemps avant de demander leur mutation. En tout cas, la situation ne peut perdurer explique Pierrick Spizak, nouveau maire de Villerupt, fraîchement élu "nous avons écrit plusieurs courriers au préfet dont le dernier date de la fin du mois de janvier et nous n'avons toujours pas de réponses. Nous nous sentons un peu délaissés ici dans le Pays Haut, ces violences pourrissent la vie des habitants, il faut que cela cesse".

Ce n'est pas le Bronx

Le territoire compte 4 quartiers prioritaires où le taux de chômage est légèrement plus élevé que la moyenne nationale mais "ce n'est pas le Bronx, ni les banlieues parisiennes" précise Christian Ariès, président de la communauté d'agglomération de Longwy. Pour lui, l'Etat devrait trouver une solution pour inciter d'une façon ou d'une autres les jeunes policiers à venir travailler dans des territoires comme ceux du Pays Haut "comme ce qui se fait avec les médecins à travers des incitations financières".

50 faits de violences ont été recensés dans le Pays Haut entre le 25 mars et le 31 mai - aucun

Des renforts de CRS

En attendant, syndicats de policiers et élus réclament des renforts de forces mobiles "non pas pour quelques jours mais sur une période beaucoup plus longue pour permettre une lutte efficace contre les exactions nocturnes et quotidiennes"