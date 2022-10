Violences urbaines : dans le quartier Saragosse à Pau, certains habitants sont à bout

"C'est angoissant", témoigne une habitante du quartier Saragosse, à Pau, encore traumatisée par l'agression de son mari il y a quatre ans. "On lui a tapé trois fois la tête par terre, brisé des côtes..." depuis, cette résidente ne sort "jamais le soir". Pour elle, vivre dans le quartier est devenu compliqué. Mais elle y reste, parce qu'il est "trop compliqué de déménager et je ne suis pas en état de le faire". Après les incendies de deux voitures, des poubelles, et la dégradation de vitrines du quartier dans la nuit de dimanche 30 à lundi 31 octobre , ils sont plusieurs à témoigner de leurs craintes, leur exaspération ou leur sentiment d'être abandonné.

C'est souvent en fin de journée que des jeunes se retrouvent en groupe, en bas des immeubles. Maintenant qu'on est passés à l'heure d'hiver, cela risque de commencer encore plus tôt.

"C'est souvent en fin de journée que des jeunes se retrouvent en groupe, en bas des immeubles. On se sent menacés, ils peuvent être un peu agressifs parce que souvent lorsqu'on passe, on les dérange dans leur trafic, raconte un autre habitué du quartier. Des portes d'immeubles ont été vandalisées pour qu'on puisse rentrer facilement, ça a été des squats dans les cages d'escaliers ou les couloirs... et maintenant qu'on est passés à l'heure d'hiver, cela risque de commencer encore plus tôt".

"Quand la police arrive, tout le monde s'en va", poursuit une autre. La police a en effet, depuis deux mois, multiplié les contrôles dans le quartier pour démanteler le trafic de drogue. De la résine de cannabis, surtout. "On y est quotidiennement, que ce soit pour des sécurisations ou des contrôles. Ces derniers mois on a interpellé une dizaine de personnes", affirme le directeur départemental de la sûreté publique, David Book. "La situation semblait s'être améliorée mais ces incidents [du week-end] nous montrent à quel point il faut rester vigilants pour rétablir le calme dans ce quartier qui en a besoin".

Alliance Police 64 demande des renforts

Selon une autre habitante de Saragosse, "c'est aux personnalités politiques d'agir. Ils connaissent tous le problème et c'est une question de politique de la ville. Nous ce qu'on veut c'est vivre bien, on est pour la plupart des smicards, on paye notre taxe foncière, le syndic, nos impôts. Il faudrait qu'on nous considère un peu, c'est une honte !", s'emporte-t-elle.

Les personnalités politiques locales, le syndicat Alliance Police 64 les appelle à porter sa voix pour demander au ministère de l'Intérieur plus de moyens humains. "La délinquance augmente, la population aussi, la police ne peut plus faire face. Lorsque sur le terrain on a deux patrouilles pour 100 000 habitants, lorsqu'il y a un accident de la circulation, il ne reste qu'une seule patrouille pour intervenir dans un quartier avec des incivilités", comme ça a été le cas dimanche soir, raconte Daniel Domengé, représentant départemental du syndicat. S'il se réjouit de voir que 70 agents sont arrivés en renfort sur la côte basque ces deux dernières années, il regrette que ce ne soit pas le cas à Pau.