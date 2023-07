Violences urbaines : déjà 280 millions d'euros de dégâts selon les assureurs, l'État veut aider les commerces

Des dégâts qui s'annoncent considérables, alors qu'une partie seulement des sinistres est déjà déclarée. Commerces pillés, bâtiments détruits, véhicules incendiés.... Selon France Assureurs, la fédération qui réunit 99% des acteurs de l'assurance en France, le coût des violences urbaines qui secouent le pays depuis huit jours et la mort de Nahel, tué par un tir policier à Nanterre mardi dernier, se chiffre à 280 millions d'euros en quatre jours seulement. En 2005, les dégâts avaient couté 205 millions d'euros, sur quarte semaines d'émeutes urbains après la mort de Zyed et Bouna à Clichy-sous-Bois. Tandis que le retour au calme semble se confirmer ce mardi, l'État se dit prêt à annuler des cotisations fiscales et sociales, au cas par cas.

280 millions de dégâts en quatre jours, près de 6.000 sinistres déclarés aux assurances

La présidente de France Assurances, Florence Lustman, a indiqué ce mardi sur franceinfo que "la facture va être beaucoup plus élevée" que pour les émeutes de 2005. "Aujourd'hui, on est à 5.800 sinistres déclarés. Et notre évaluation sur ces seuls sinistres, c'est que ça devrait coûter déjà au moins 280 millions d'euros sur quatre jours de violences urbaines, à comparer à 205 millions en 2005, mais sur quatre semaines", a-t-elle précisé. "On va tout faire, je le promets", pour que l'indemnisation des sinistrés "aille le plus vite possible", a-t-elle affirmé.

Le délai des déclarations de sinistres prolongé

France Assureurs a ainsi annoncé une série de mesures pour "accompagner" les "assurés dont les biens personnels et professionnels ont subi des dommages" dans les nombreuses villes touchées par les violences, a indiqué sa présidente.

Parmi ces mesures, le prolongement "jusqu'à 30 jours" du délai de déclaration de sinistre, "généralement fixé à 5 jours dans les contrats d'assurance". Florence Lustman a invité les sinistrés à ne pas perdre de temps : "La première chose à faire, c'est de déposer plainte, et puis évidemment de contacter son assureur le plus rapidement possible", a-t-elle indiqué. L’objectif, "c'est évidemment d'accélérer ce processus d’indemnisation", a-t-elle expliqué. La déclaration de sinistre peut se faire par tout moyen (courrier postal, email, téléphone, sms…), a rappelé la fédération dans un communiqué.

Accélérer les indemnisations, un geste sur les franchises

La Fédération enjoint également ses adhérents assureurs à "faciliter le versement d'acomptes pour faire face aux situations les plus difficiles", ainsi qu'à "accélérer le processus d'indemnisation en totale coordination avec les sociétés d'expertise, afin d'organiser les visites d'expertise le plus rapidement possible et de prioriser les cas les plus sensibles".

Elle encourage également les assureurs à "réduire l'effet" des "franchises contractuelles" des "petits commerçants indépendants les plus durement touchés par ces violences urbaines".

Le gouvernement "ouvert" à des annulations de cotisations

Le gouvernement s'est dit ouvert mardi à des "annulations" de cotisations sociales et fiscales "au cas par cas" pour les commerces vandalisés, a de son côté annoncé le ministre de l'Économie Bruno Le Maire.

"Quand votre commerce a été entièrement brûlé, que c'est le travail de toute une vie qui est réduit en cendres, il faut que l'État soit à votre côté et qu'il puisse y avoir des annulations de charges sociales ou fiscales au cas par cas pour les commerçants les plus touchés", a-t-il insisté lors d'un déplacement dans l'Essonne.

Le Medef réclame des aides ciblées

Le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, a de son côté demandé sur France Inter une aide "limitée et ponctuelle" pour les magasins visés par les violences. "On ne demande pas le retour du quoi qu'il en coûte, mais des aides très ciblées", a martelé le patron des patrons. Lundi dans Le Parisien, il avait chiffré les dégâts à un milliard d'euros pour les entreprises.

Geoffroy Roux de Bézieux souhaite notamment que la mise en place "du chômage partiel quand le magasin a brûlé, le moratoire sur les charges qui existait au moment du Covid". Il plaide également pour "qu'on accélère les permis de construire".

Certaines banques mettent en place des mesures spécifiques

Certains acteurs financiers ont déjà annoncé des mesures, comme le groupe BPCE (Banque populaire et Caisse d'Épargne), le Crédit Mutuel Alliance Fédérale (qui réunit aussi le CIC) ou la Macif.

Les banques du groupe BPCE ont notamment promis lundi un "rappel dans les 48 heures au plus tard des clients ayant déclaré un sinistre", et l'absence de franchises pour les clients professionnels en cas de dommage aux biens, ainsi que pour les clients particuliers ayant souscrit une garantie incendie "si le véhicule n'est pas réparable". La banque a également proposé des crédits à taux zéro "pour tous les clients ayant subi un dommage lors des événements".

De son côté, Daniel Baal, le directeur général de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, a déclaré sur RMC : "Nous avons l'habitude de traiter les dossiers au cas par cas, de rencontrer les clients lorsqu'ils sont victimes de tels agissements pour trouver la solution : ça peut être des reports d'échéances, des découverts de courte durée de telle sorte à leur permettre de passer le cap", a-t-il précisé.