Violences urbaines : des couvre-feux levés dans de nombreuses villes d'Île-de-France

Ce lundi matin, plusieurs villes lèvent leur couvre-feu en Île-de-France, après cinq nuits de violences urbaines en France suite à la mort d'un jeune homme de 17 ans à Nanterre . C'est le cas à Clamart, Meudon, et Villeneuve-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine. Idem à Neuilly-sur-Marne et Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. En Essonne, ça prend fin à Chilly-Mazarin, Dourdan et Brétigny-sur-Orge. La Ferté-sous-Jouarre, Saint-Fargeau-Ponthierry et Savigny-le-Temple sont concernées par la fin de la mesure dans les Yvelines, ainsi que l'Haÿ-les-Roses dans le Val-de-Marne. Ça s'arrête aussi à Taverny dans le Val-d'Oise, on ignore en revanche combien de temps doit durer le couvre-feu pour les mineurs non accompagnés de 22h à 6h à Pontoise.

En revanche, des couvre-feux se poursuivent jusqu'à mardi à Asnières-sur-Seine, Colombes, Levallois-Perret, Rosny-sous-Bois, et jusqu'à nouvel ordre à Bry-sur-Marne (de 23h à 6h) et Nemours. Certains couvre-feux ne concernent que les mineurs non accompagnés, comme à Boulogne-Billancourt jusqu'à demain, et Clichy-Sous-Bois jusqu'à nouvel ordre de 22h à 5h.