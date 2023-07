Violences urbaines : des drones pourront être utilisés jusqu'au lundi 17 juillet par la police

Près de trois semaines après les violences urbaines qui ont éclaté après la mort de Nahel, tué par un policier lors d'un contrôle routier, la préfecture de police de Paris a décidé de prolonger jusqu'au lundi 17 juillet, à 6 heures du matin, l'autorisation de l'usage de drones par les forces de l'ordre dans plusieurs villes de la région.

Les appareils, trois maximum simultanément, pourront survoler Paris, l'ensemble du département de la Seine-Saint-Denis, Asnières-sur-Seine, Montrouge, Meudon-la-Forêt, Nanterre, Villeneuve-la-Garenne, et L'Haÿ-les-Roses, où le domicile du maire de la commune a été attaqué à la voiture-bélier dans la nuit du 1er au 2 juillet.

Appuyer voire protéger les effectifs sur le terrain

L'arrêté pris par la préfecture de police pour "prévenir les troubles graves à l'ordre public en détectant des mouvements de jeunes munis d'armes" succède à des arrêtés similaires, pris le 10 juillet pour Paris, toutes les communes de Seine-Saint-Denis et certaines des Hauts-de-Seine, et le 13 juillet, pour la commune de L'Haÿ-les-Roses, dans le Val-de-Marne.

Le recours aux drones "permet de disposer d'une vision en grand angle tout en limitant l'engagement des forces au sol", précise la préfecture de police dans son nouvel arrêté. Les policiers continueront d'être mobilisés sur le terrain, ajoute sa porte-parole, Loubna Atta, sur franceinfo, et les drones permettent d'identifier "les lieux de regroupement potentiels, et de garantir des meilleures conditions de sécurité en cas d'intervention" pour les forces de l'ordre.

La prolongation de l'utilisation des engins téléguidés a été décidée alors que les nuits des 13 et 14 juillet ont été plutôt calmes à Paris et dans les départements limitrophes . Une centaine de personnes ont été interpellées, et 150 véhicules ou biens incendiés, chiffres en forte baisse par rapport à 2022.