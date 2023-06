Violences urbaines : "des moyens supplémentaires" vont être déployés face aux émeutes, annonce Emmanuel Macron

Bâtiments publics dégradés, magasins pillés, véhicules incendiés : de nombreuses villes de région parisienne et de province se sont réveillées ce vendredi matin avec les stigmates d'une nouvelle nuit de violences . La mort du jeune Nahel, 17 ans, tué par un policier lors d'un refus d'obtempérer mardi à Nanterre , est à l'origine de ces violences. Pour la deuxième fois en deux jours, le président Emmanuel Macron, qui a quitté le sommet européen à Bruxelles, préside une cellule interministérielle de crise depuis 13 heures. En début d'après-midi, il a dénoncé une "instrumentalisation inacceptable de la mort d'un adolescent" et a annoncé "des moyens supplémentaires" pour faire face aux émeutes.

Plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron s'était déjà dit prêt à adapter le dispositif de maintien de l'ordre "sans tabou" , a fait savoir l'Élysée. "Nous examinerons toutes les hypothèses" avec "une priorité, le retour de l'ordre républicain sur tout le territoire", a indiqué Elisabeth Borne au cours de son déplacement à Évry, dans l'Essonne. Emmanuel Macron pourrait notamment déclencher l'état d'urgence.

"Les réseaux sociaux jouent un rôle considérable dans les mouvements"

Au cours de la réunion de la cellule interministérielle de crise qui s'est tenu au ministère de l'Intérieur, le chef de l'État s'est félicité de la réponse "rapide et adaptée" des forces de l'ordre. Il a également demandé aux réseaux sociaux le "retrait" de contenus et l'identification d'utilisateurs liés à ces violences urbaines. De centaines et des centaines de vidéos d'émeutes circulent sur les plateformes. Selon Emmanuel Macron, "les réseaux sociaux jouent un rôle considérable dans les mouvements des derniers jours", citant notamment Snapchat et TikTok.

"Nous avons vu l'organisation de rassemblements se faire sur les plateformes et constaté une forme de mimétisme de la violence, ce qui conduit chez les plus jeunes à une forme de sortie du réel ", a-t-il estimé. "On a le sentiment que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéos qui les ont intoxiqués", a-t-il cinglé. "Nous prendrons plusieurs mesures : le retrait des contenus les plus sensibles. Des demandes seront également faites partout où c'est utile pour avoir l'identité de celles et ceux qui exacerbent la violence", a-t-il promis.

Le chef de l'État appelle les parents à la responsabilité

Le Président a par ailleurs appelé "tous les parents à la responsabilité". "Un tiers des interpellés de la dernière nuit sont des jeunes", a-t-il rappelé. "Il est important que la responsabilité parentale puisse s'exprimer", a déclaré le chef de l'État. "J'en appelle au sens de la responsabilité des pères et des mères de famille dont la République n'a pas vocation à se substituer à eux", a-t-il poursuivi.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, les forces de l'ordre ont procédé à 875 interpellations, dont 408 à Paris et sa proche banlieue, selon le bilan définitif du ministère de l'Intérieur. Au total, 249 policiers et gendarmes ont été blessés dans la nuit.