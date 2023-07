Violences urbaines en Alsace : des policiers blessés à Strasbourg, des écoles dégradées à Mulhouse

Pour cette quatrième nuit de violences urbaines, les dégâts sont un peu moins importants en Alsace que la nuit précédente. Les chiffres dont nous disposons confirment ce ressenti. Dans le Bas-Rhin, 43 voitures ont été brûlées à Strasbourg et 11 autres par propagation. C'est moins que dans la nuit de jeudi à vendredi, mais "on reste proche des chiffres d'une nuit du Nouvel An", selon Sylvain André du syndicat de police Alliance dans le département. 30 poubelles ont été incendiées.

19 interpellations à Strasbourg

Ce sont toujours les mêmes quartiers qui sont touchés : Cronenbourg, Hautepierre et la Meinau. Le quartier de la Meinau où les dégâts sont moins visibles ce samedi matin que vendredi à la même heure. Il y a des restes de pétards sur l'avenue de Normandie, des signes d'incendie et de dégradations sur un distributeur automatique, une annexe de la mairie, des voitures et des poubelles incendiées. C'est ce quartier que l'hélicoptère des forces de l'ordre a survolé pendant plusieurs heures cette nuit.

Traces d'incendie sur une banque, quartier de la Meinau à Strasbourg. © Radio France - Céline Rousseau

Le syndicat de police Alliance dénombre cinq blessés parmi les forces de l'ordre. L'un des policiers du RAID souffre d'une fracture au bras. Selon nos informations, cinq personnes ont été interpellées dans le Bas-Rhin.

Des écoles dégradées dans le Haut-Rhin

Dans le Haut-Rhin, le couvre-feu instauré pour les mineurs à Colmar, Mulhouse, Illzach et Saint-Louis n'ont pas empêché les violences. Dans le département, 21 personnes ont été interpellées. 18 voitures incendiées à Mulhouse et Colmar, 19 poubelles. Les forces de l'ordre ont essuyé des jets de mortiers et de cocktails molotov. Trois écoles de Mulhouse ont subi des dégradations : des vitres de l'école maternelle Dieppe, dans le quartier de Bourtzwiller ont été brisées, il y a eu un incendie à l'arrière du bâtiment de l'école Louis Pergot et des dégradations ont été constatées à l'école Wolf, boulevard des alliés.