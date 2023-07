Violences urbaines en Béarn : trois interpellés du week end devant la justice ce lundi

Un jeune de Serres-Castet a comparu ce lundi après avoir été interpellé à Pau dans la nuit de vendredi à samedi, dans le quartier Saragosse de Pau. Sébastien a 19 ans. Il était avec un copain mineur qui lui devra comparaitre devant un juge des enfants. On a trouvé dans son sac à dos de l'essence, et plusieurs autres objets. Son procès n'a pas eu lieu en raison de la grève des greffiers. Il a été repoussé au 3 aout. et le tribunal a décidé de le laisser libre sous contrôle judiciaire. Pendant l'audience il n'a pas dit grand chose.

"Tellement dèçu de moi-même"

Sébastien n'est pas un bavard. Il va juste lâcher : "je suis tellement déçu de moi meme". Pendant sa garde à vue il n'a pas reconnu les faits tout de suite. Et puis il a fini par reconnaitre qu'il était dans le quartier Saragosse pour en découdre. Que l'essence qu'il transportait n'était pas destiné à son scooter. Il avait aussi dans son sac, des gants, un brise vitre, trois briquet et tout ce qu'il faut pour fabriquer un cocktail molotov.

Il est tout de noir vétu, dans la tenue dans laquelle il a été arrété. Dans son téléphone il a notament une vidéo dans laquelle il confectionne un coktail molotov.

C'est un jeune qui se cherche. Il n'a pas de casier. Il a arrêté son apprentissage au bout de six mois. Ses parents sont dans la salle. Il aimerait faire de l'informatique. Il n'en dira pas plus. Sauf "merci" en quittant la salle après que le tribunal l'a laissé libre sous contrôle judiciaire. Sébastien devra pointer à la gendarmerie deux fois par semaine en attendant son procès le 3 aout. Il a également interdiction de se rendre à Pau.

L'expédition minable de Gelos

C'est au tour de Kévin et Wilfrid de comparaitre. Pour avoir incendié des poubelles à Gelos. C'était dans la nuit de samedi à dimanche. Ils ont été arrêtés aux abords de cet incendie quelques minutes après. Placés en garde à vue et jugés des ce lundi. Le proces a été reporté au 7 aout, en raison de la grève des greffiers là aussi. Les deux ont été remis en liberté en attendant le 7 aout sous contrôle judiciaire.

"Le petit Nahel, je me fiche un peu de lui"

A l'audience, on a découvert les coulisses d'une expédition minable. Comparution immédiate oblige, les deux sont encore dans leurs tenues toutes noires. Avec deux mineurs, ils ont décidé de rassembler quatre containers à poubelles au milieu de la rue. Et ils ont allumé l'incendie. Avec des briquet qui marchait plus ou moins bien. Avec un bout de carton, parce qu'il n'avait pas de produit incendiaire.

Et puis la police est arrivée et les a arrêtés sans grande difficulté. Kevin et Wilfrid, comme les deux autres ont quitté le foyer pour jeunes en difficulté où ils ont été placés. Ils n'ont pas de casier judiciaire. Kevin a 18 ans depuis une semaine seulement et vient de passer le bac.

Il n'y a pas de revendication. "De la pure bétise" ; les deux utilisent la même expression. Wilfrid ajoute meme : "le petit Nahel, je me fiche un peu de lui. Je ne le connaissais pas". Et pour prouver sa bonne foi, il ajoute maladroitement : "rassembler des poubelles, on l'a déjà fait il y a longtemps".