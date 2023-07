Violences urbaines en Drôme et Ardèche : " c'est vraiment dur "

Dans la nuit du vendredi au samedi 1er juillet, un grand nombre de communes en Drôme et en Ardèche ont été le théâtre de violences à la suite de la mort de Nahel tué par un policier mardi 27 juin en région parisienne.

ⓘ Publicité

A Romans-sur-Isère, un établissement bancaire et un restaurant asiatique "Wokogrill" ont été encore lourdement touchés par des jets de pierres. Devant les bouteilles brisées sur le bar, les bouts de parpaings sur le sol de son restaurant, Vincent, chef de salle, tremble de tristesse : "C'est de la dégradation gratuite. Ils sont entrés et ont tout détruit, c'est triste parce qu'à chaque fois que ça se produit, on remonte la pente mais on la redescend plus vite qu'on la remonte. Je pense que ce qui est le mieux c'est d'attendre que tout cela se calme pour rouvrir. Le plus important c'est de protéger les salariés qui ont peur". Vincent redoute que ses clients ne viennent plus, eux aussi terrifiés par les événements. Pourtant, des filets contre ces jets de pierres ont été positionnés tout autour du bâtiment pour le protéger et protéger la clientèle.

Vitres du Crédit mutuel de la Monnaie très endommagées. © Radio France - Erwan Chassin

Ce samedi matin au détour d'une rue on pouvait croiser des habitants nettoyant leur rue. Comme cet homme en train de relever les barrages de poubelles incendiées : "pour dégager la route comme ça les gens peuvent passer. Hier soir il y avait la police avec les jeunes. Ils ne nous laissent pas dormir. Ce n'est pas facile". Sur le marché de la place Berlioz, on discute de cette nouvelle nuit de violence dans le quartier. "Nous les parents nous ne sommes pas d'accord mais c'est plus fort que nous" regrette cet habitant. Un autre explique qu'il "faut appeler au calme. Ça ne sert à rien de dégrader notre quartier alors qu'on n’a pas de sous pour le remettre en état".

Grenade lacrymogène tirée par les forces de l'ordre dans le quartier de la Monnaie. © Radio France - Erwan Chassin

Des violences ont aussi éclaté en Ardèche et notamment à Privas où un camion benne du bailleur social Ardèche Habitat a été incendié. Une situation que déplore profondément le Président d'Ardèche Habitat, Marc-Antoine Quenette : "C'est un coût supplémentaire qui sera supporté par les locataires. On peut comprendre l'émoi suscité par le décès du jeune Nahel mais c'est tout à fait anormal que nos locataires en pâtissent indirectement."