Violences urbaines en Isère : deux fois plus de CRS présents à Grenoble le 1er juillet, annonce Olivier Véran

Après une nuit de violences un peu partout en Isère et particulièrement à Grenoble, le dispositif de sécurité sera plus conséquent que la veille. Le nombre de CRS présents à Grenoble va être doublé, dans la nuit de samedi à dimanche et passer de 40 à 80 personnes, annonce ce samedi Olivier Véran.

Un recours au RAID est envisagé

Le porte-parole isérois du gouvernement ajoute que le recours à des forces de sécurité intérieures basées dans la région, comme le RAID qui a une antenne à Lyon, est envisagé si la situation tourne mal. Dans la nuit de vendredi à samedi, 61 personnes ont été interpellées en Isère suite à des affrontements avec les forces de l'ordre, notamment à Grenoble, Villefontaine ou encore l'Isle-d'Abeau. Plusieurs magasins du centre-ville de Grenoble ont été pillés.