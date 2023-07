Violences urbaines : "Il faut s'interroger sur la politique de la ville", selon le maire de Gravelines

À Mons-en-Barœul (Nord), la mairie a été attaquée et incendiée lors des violences qui ont fait suite à la mort de Nahel à Nanterre

À l'appel de l'Association des maires de France, plusieurs rassemblements sont prévus ce lundi midi suite à l'attaque à la voiture bélier de la maison du maire de l'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne). Moins d'une semaine après la mort de Nahel, tué lors d'un contrôle de police à Nanterre, cette attaque a créé une onde de choc parmi les élus, en première ligne face aux violences.

"Un problème de non-respect de l'autorité"

"C'est inimaginable, c'est hors sol", se désole ce lundi Bertrand Ringot, maire de Gravelines et vice-président de l'Association des maires du Nord, qui organise ce midi un rassemblement dans sa ville en soutien à son collègue.

Comme le rappelle le maire, les agressions envers les élus étaient en hausse avant même le début des violences de ces dernières semaines. Pour le maire de Gravelines, invité ce lundi du 6-9 de France Bleu Nord, "il y a un problème de non-respect de l'autorité d'une partie de la population".

"Il faut sûrement travailler sur ce sujet, comme il y a à s'interroger sur la politique de la ville, poursuit le vice-président de l'Association des maires du Nord. On a consacré beaucoup de moyens, on a beaucoup réhabilité, beaucoup de choses ont été bien faites en terme d'urbanisme. Mais dans l'aspect 'lien social', il y a un travail à questionner. Le rapport Borloo avait mis le doigt là-dessus. Il faut travailler sur le fond, il y a un gros sujet sur la politique de la ville et il faut associer les maires à ce travail."

Dans la nuit de dimanche à lundi, 22 personnes ont été interpellées dans le Nord en marge des violences urbaines, 23 dans le Pas-de-Calais.