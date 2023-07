Violences urbaines, incendies, intempéries : les pompiers de l'Eure sur tous les fronts

"Nous enchaînons crise sur crise" annonce d'emblée le colonel Emmanuel Ducouret, le directeur du service départemental d'incendie et de secours de l'Eure. La crise sanitaire, les crises liées aux missions de sécurité civile pour les incendies sur 2022 et "dernièrement, les violences dites urbaines où il a fallu se mobiliser, organiser la réponse opérationnelle".

Au plus fort des violences qui, dans l'Eure, ont touché autant des grandes villes du département que des communes moins peuplées, ce sont plus de 500 pompiers qui ont été mobilisés chaque nuit. Ils sont intervenus cent fois, "cent départs de feux qu'il a fallu gérer en plus du quotidien".

ⓘ Publicité

Des conditions d'intervention "acceptables"

S'il reconnaît quelques difficultés, "il n'y a pas eu de forte tension. Les pompiers ont toujours pu intervenir dans des conditions acceptables. Les pompiers n'ont pas fait l'objet de violences où on ne visait que les sapeurs pompiers" estime le colonel Ducouret. Lors des violences urbaines à Vernon dans la nuit du 29 au 30 juin 2023 , un véhicule des pompiers a été incendié et un pompier a été blessé lors d'une intervention : "Ça a été un choc pour lui, parce qu'on n'intervient pas dans ces conditions là. Donc forcément, c'est des conditions extrêmement difficiles pour nous, inédites" avance le patron des pompiers de l'Eure, "on le suit, on prend de ses nouvelles. Mais là, il a le moral. Il retournera dans les véhicules très rapidement".

"Au bout de cinq jours, six jours, les gens ont été fatigués, avec des nuits très courtes" admet le colonel Ducouret mais "le moral des troupes reste aujourd'hui toujours ce qu'il est. Maintenant, on est passé des violences urbaines aux feux d'espace naturel"****, dit-il, saluant la résilience et l'adaptation des sapeurs-pompiers de l'Eure.