Violences urbaines : l'école Louise Michel d'Héricourt partiellement détruite

Montbéliard, Belfort et maintenant Héricourt. La commune de Haute-Saône n'échappe pas non plus aux violences et dégradations urbaines depuis le début de semaine après le décès du jeune Nahel à Nanterre tué par un policier. Après des incidents quartier des Chenevières, c'est un établissement scolaire qui a cette fois été pris pour cible. L'école Louise Michel a été partiellement détruite par un incendie. Une des salles de classe a été entièrement détruite.

L'établissement fermé lundi et mardi, un accueil des enfants à l'école Robert Ploye

Réunis ce samedi matin, les élus héricourtois ont "condamné fermement les auteurs des violences urbaines qui se sont déroulées au cours des derniers jours et l’incendie partiel de l’école maternelle Louise Michel vers 2 heures du matin". En conséquence, l’école maternelle Louise Michel sera fermée lundi 3 et mardi 4 juillet dans son ensemble. Pour les parents qui travaillent, un service d’accueil minimum sera organisé à l’école primaire Robert Ploye pendant ces 2 jours.

La municipalité parlent d'"événements inacceptables" et se dit solidaire de la police et des pompiers mobilisés.