Violences urbaines : l'office HLM menace d'expulser des familles à Portes-lès-Valence

Drôme Aménagement Habitat va porter plainte après les actes de vandalisme commis pendant la nuit d'Halloween à Portes-lès-Valence . Il y a un peu plus de 15 jours, des policiers avaient été pris pour cible par des jeunes dans le quartier de la Fraternité. Des actes de vandalisme ont conduit 4 jeunes devant la justice. Aujourd'hui le bailleur social demande réparation aux familles des mineurs impliqués lors de ces violences urbaines.

Plusieurs dizaines de milliers d'euros de dégâts

Aurélien Esprit, président de Drôme Aménagement Habitat, s'est expliqué ce vendredi matin sur France Bleu Drôme Ardèche : "Je demande bien évidemment des réparations, que les jeunes qui ont été attrapés par la police puissent payer. Je réclame des sanctions fortes, des missions d'intérêt général et puis pour les parents des réparations financières à l'égard des locataires car ce n'est pas eux de payer. Avec cette nuit d'Halloween et ce qui se passe aujourd'hui encore, on en est à plusieurs dizaines de milliers d'euros de dégâts".

Aujourd'hui, la politique des bisounours, ça ne marche plus

"On attend la suite des enquêtes" poursuit Aurélien Esprit, "et si les familles concernées font partie des locataires Drôme Habitat, je demanderai avec l'ensemble du conseil d'administration une expulsion de ces familles parce qu'on sait qu'elles recommenceront".